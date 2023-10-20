Овнов ждет успех на работе, а Водолеи столкнутся с тяжелыми временами: гороскоп на неделю

Следующая неделя принесет тревоги и волнения, однако это испытание на прочность станет своеобразным вызовом для более активных действий. Придется принимать важные решения и быть очень аккуратными с финансами.

По словам астрологов, вероятны неожиданные повороты судьбы, которые приведут к началу новой главы в жизни. Важно не бояться выходить из зоны комфорта и идти к цели, учитывая свои ценности и убеждения.

Овен

Все важные дела следует завершить в начале недели. На работе вас ждет успех и признание, вы получите необходимую поддержку и сможете добиться цели. Появятся шансы на потенциальную финансовую выгоду. А вот в конце недели астрологи прочат лишние расходы и нехватку комфорта. Вы будете упорно работать и сосредоточитесь на обучении.

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Телец

В начале недели удача будет на вашей стороне. Вы победите всех конкурентов в важном проекте и получите финансовое вознаграждение. Ведите активную социальную жизнь, новые контакты окажутся полезными. В субботу придется соблюдать осторожность. Не сердитесь, поскольку это может привести к ненужным спорам.

Близнецы

Доходы будут нестабильны, из-за чего могут возникнуть ненужные споры. Во вторник и среду вы почувствуете облегчение. Вероятно, вам будет предложена новая работа или перспективный проект. Вы получите поддержку от семьи. Планы в бизнесе будут успешными и появятся возможности для продвижения по работе.

Рак

Доходы увеличатся, если вы сможете вовремя выполнить поставленные задачи. Не отказывайтесь от сотрудничества, однако держитесь подальше от споров и избегайте рисков. Будьте осторожны на профессиональном и деловом фронте и держитесь подальше от любых сомнительных денежных схем.

Лев

Неделя начнется на положительной ноте – удача будет на вашей стороне. В целом, благоприятным будет для вас весь месяц. Будут стабильны доходы, а спорные вопросы решатся в вашу пользу. Вам удастся выйти победителем в важных переговорах. Также будет возможность отправиться в путешествие.

Дева

Работы будет больше, но и прибыль будет расти. Вы получите поддержку от друзей и детей. Спешка во вторник и среду нанесет вам вред. В четверг и пятницу вероятны неожиданные денежные поступления. Хотя в субботу будьте осторожны, поскольку вероятны споры из-за чрезмерных затрат.

Весы

Неделя будет напряженной, вы будете всячески пытаться получить желаемую прибыль. В начале недели на работе будут помехи. Проблемы закончатся во вторник, некоторые дела увенчаются успехом, а сотрудничество будет набирать обороты. Знакомства с влиятельными людьми принесут новые возможности. Вы получите ожидаемую поддержку от партнера и в семейной жизни будет царить гармония.

Скорпион

В понедельник возможен хороший доход. Во вторник и среду работайте осторожно и избегайте ссуд. Тщательно заполняйте все документы и не оставляйте никакой работы из-за лени. Избегайте риска. С четверга и пятницы условия снова будут благоприятными, а в субботу вы получите выгодное предложение о сотрудничестве.

Стрелец

Вы получите желаемую поддержку от семьи. Понедельник станет наиболее благоприятным днем, а во вторник и среду придется решать имущественные вопросы. Ваши доходы возрастут, и вы будете пытаться отложить важную работу на четверг и пятницу. Будут излишни расходы, а также могут возникнуть споры. В личной жизни будет царить напряжение, вы не получите ожидаемой поддержки от своего партнера.

Козерог

Довольно благоприятная неделя: доходы вырастут, вы получите шанс добиться успеха. Сейчас начнется время компенсации ущерба. Вы получите поддержку и работа ускорится. В личной жизни дела пойдут на лад: возможно, вы даже получите предложение руки и сердца.

Водолей

В воскресенье и понедельник могут наступить трудные времена. Будут избыточные издержки и меньше доходов. Во вторник будет улучшение на работе, ваши ожидания о сотрудничестве оправдаются. Вы также получите пользу от новых контактов. В четверг и пятницу возможны доходы от недвижимости.

Рыбы

Для Рыб понедельник будет удачным днем. Вы получите хороший доход и сможете совершить важную покупку. Во вторник и в среду все планы могут испортиться. Ваши подчиненные будут неконтролируемы и приток денег тоже будет слабым. Избегайте вступать в какие-либо споры. Проявив осторожность в четверг и пятницу, вы избавитесь от проблем.

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