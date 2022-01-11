Овнов ожидает семейное счастье, а Дев – повышение по службе: гороскоп на 11 января

Для Овнов вторник станет днем семейного счастья и гармонии, а Девы могут рассчитывать на повышение по службе или дополнительные полномочия. Для Тельцов будут удачными финансовые сделки, а Весам рекомендуется спланировать свое будущее.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 11 января. Кто достигнет цели, а кому не желательно оставаться наедине, читайте дальше.

Овен

День семейного счастья и гармонии. Ваша семья вас сегодня очень порадует, возможны какие-то приятные новости о ваших родных, возможно, порадуют дети своими успехами, из-за которых вы ими будете очень гордиться.

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Телец

Особенно удачными сегодня для вас будут финансовые сделки. И в результате ваших усилий, даже не очень значительных, можете получить в будущем достаточно приличные доходы или дивиденды.

Близнецы

Появляются новые интересные идеи, которые вам подсказывают, куда вам дальше двигаться, чтобы достичь максимальных показателей в кратчайшие сроки. Ваш ум сегодня – как острый меч, которому подвластны самые сложные задачи.

Рак

Кажется, вы очень соскучились по работе, так что сегодня проявляете незаурядную инициативу и готовы носом землю рыть, лишь бы поработать и проявить себя. Словом, очень активные и энергичные.

Лев

Конкуренты сегодня особенно активны, впрочем, это могут быть даже ваши коллеги, которым нужно будет выслужиться перед руководством, поэтому они не гнушаются никакими средствами, чтобы вас потопить.

Дева

Можете рассчитывать на повышение по службе, или хотя бы на дополнительные полномочия, которые кроме дополнительной ответственности дают вам еще и незаурядные шансы заявить о себе и получить хорошую должность.

Весы

Пришло время планировать свое будущее, так что посвятите этот день просмотру прошлого, анализу прежних ошибок и определению будущих целей и приоритетов, словом, определению дальнейших направлений.

Скорпион

Вы сегодня настолько уверены в своих силах и собственном обаянии, что вообще не замечаете никаких препятствий на пути. И потому вам удается очень быстро достичь цели, какой бы сложной она ни была.

Стрелец

Категорически не желательно сегодня оставаться наедине, работать самостоятельно или брать ответственность на себя. Лучше распределить обязанности и ответственность между коллегами или родными.

Козерог

Хотя вам сегодня и приходится тяжело работать и за себя, и за тех, кто все еще отдыхает, день будет успешным. Вы ведь не просто переделаете кучу дел, но еще и готовы будете поставить какой-то свой собственный рекорд.

Водолей

Этот день будет слишком медленным, ничего важного не происходит, но поскольку вы никак не можете принять важное для себя решение, небольшая пауза вам не помешает. Поэтому взвесьте все обстоятельства и принимайте наконец-то это решение.

Рыбы

На вас наступают, и вам приходится обороняться, защищая и себя, и собственные убеждения, а также мировоззрение от нападок других. Но вы находитесь в достаточно хорошей физической и интеллектуальной форме, чтобы всех одолеть.

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