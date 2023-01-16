Овнам светит грандиозный успех, а Львам – встреча с настоящей любовью: гороскоп Таро для всех знаков

Неделя с 16 по 22 года будет продуктивной для всех знаков зодиака. Тарологи прогнозируют, что больше всего повезет Овнам, а самыми удачливыми в любви окажутся Львы.

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По словам экспертов, на этой неделе не стоит игнорировать возможности, которые вам подарит судьба. Однако следует быть осторожными в выборе друзей.

Овен – Солнце

Вы готовы к великолепной неделе? Вас ждет успех. Солнце приносит радость, счастье, любовь, аплодисменты, награды, путешествия, возможности и удачу. Все, что вам нужно сделать, это быть уверенным в себе. Улыбайтесь и рискуйте. Это неделя, когда все может случиться!

Телец – Король кубков

Эта неделя будет посвящена душевным разговорам. Делясь своими проблемами, вы поможете им решиться, а рассказывая свою историю, вы раскроете свою личность. Знать, что вы не одиноки, что другие тоже боролись, и что другие знают, что вы прошли — это бесценно. Почувствуйте себя любимым.

Близнецы – Восьмерка мечей

Это очень подходящая карта Близнецов, потому что она представляет общение, новости, информацию и возможности. На этой неделе вы окажетесь в центре внимания, как вам нравится. Будьте бдительны, активны и любопытны. Задавайте вопросы, обращайтесь за советом, делитесь идеями и вещами.

Рак – Луна

Эта карта символизирует секреты, ложь, иллюзии и внезапные открытия. Однако для вас это не будет нести негативного смысла. Луна приносит вам знание, просветление и освобождение от ограничений ложной идеи или убеждения. Исследуйте вещи, которые вы считаете загадочными, незавершенными или оставшимися без ответа в своей жизни. Информация, которую вы обнаружите, поможет вам принять некоторые важные решения и может привести к изменению игры.

Лев – Двойка чаш

На этой неделе ваша личная жизнь будет богатой, как полная чаша. Если вы одиноки, вы можете встретить кого-то действительно харизматичного, возможно, представителя знака Воды (Рыбы, Скорпион или Рак). Вы почувствуете, что знаете их целую вечность. Веселитесь, ведь неделя обещает вам интересные свидания.

Дева – Тройка мечей

Перестаньте оправдывать того, кто постоянно вас подводил, вел себя подозрительно или, что еще хуже, предал вас. То, как другие относятся к вам, показывает, что они думают о вас. Если они ведут себя так, будто им все равно… им все равно. Тройка мечей призывает вас оборвать старые связи и двигаться дальше. Лучшее время впереди.

Весы – Королева мечей

Неделя обещает вам интересные мероприятия и путешествия. Королева мечей поможет решится на неожиданные решения. Все, что вам нужно сделать, это выбрать вариант, составить план и отправиться в путь. Ничто не может остановить вас. Пришло время приключений, исследований и новых горизонтов.

Скорпион – Башня

Башня — сильная карта. Она означает, что что-то серьезное произошло или вот-вот произойдет. Что-то важное и изменяющее правила игры. Может быть, даже неожиданно. Плохая новость в том, что это может быть шоком. Хорошая новость заключается в том, что в долгосрочной перспективе это приведет только к лучшему. Космос делает вам одолжение, которое вы не были готовы сделать для себя.

Стрелец – Паж мечей

Сосредоточьте свое драгоценное время и энергию на своем списке дел, по одному пункту за раз. Не начинайте ничего нового! Не распыляйтесь слишком сильно, потому что вы просто перегорите, и ничего не будет сделано правильно. Паж мечей просит вас определить самые большие приоритеты, а затем составить план их решения на этой неделе. Придерживайтесь его.

Водолей – Восьмерка пентаклей

Пришло время общения. Обновляйте свои контакты, восстанавливайте связи со старыми коллегами и общайтесь с людьми, которые делают работу, которой вы восхищаетесь. Поставьте себя в центр вдохновляющих групп. Попросите совета. На этой неделе вы многому научитесь, общаясь с другими. Это даст вам множество карьерных идей на 2023 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, три знака могут разбогатеть в феврале 2023 года.

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