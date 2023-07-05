Овна ждет большой успех, а Раку придется попотеть: гороскоп Таро

Начало июля принесет много новых возможностей, однако некоторым знакам придется приложить усилия, чтобы преодолеть все препятствия. Будут перспективные предложения на работе и неожиданные повороты в личной жизни.

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Астрологи составили гороскоп Таро, который поможет найти подсказки касаемо важных решений. Колода Таро состоит из 78 карт, каждая из которых имеет особое значение. Иногда карты побуждают к размышлению, иногда дают полезные указания. Однако будущее изменчиво, поэтому не стоит воспринимать чтение карт как нечто точно определенное. Астрологи предлагают рассматривать Таро как возможность взглянуть на ситуацию с другой точки зрения.

Овен

Карта Таро: Король пентаклей

Удачи в ваших руках. Король пентаклей указывает на то, что у вас есть все необходимое для достижения финансовых целей. Вам просто нужно двигаться вперед и рассмотреть новые возможности касаемо собственного дела или инвестиций.

Телец

Карта Таро: Королева кубков

Королева кубков – карта эмоциональной зрелости, заботы и сострадания. Вероятно, кому-то понадобится ваш совет или подсказка. Не отказывайте в помощи нуждающимся, прислушивайтесь к своему сердцу. Однако астрологи советуют оставаться эмоционально отделенными от проблемы и не пытаться контролировать чужую жизнь.

Близнецы

Карта Таро: Король жезлов

Неделя принесет много новых возможностей, и Король жезлов показывает, что у вас есть сила и мужество, чтобы выйти из зоны комфорта. Впереди новые достижения. Сейчас пора твердо отстаивать свою позицию и действовать с учетом ваших убеждений и ценностей. Ключ к успеху состоит в том, чтобы четко понять, куда вы хотите идти, и поставить реалистичные цели.

Рак

Карта Таро: Рыцарь пентаклей

Рыцарь пентаклей призывает вас вернуться на землю и прекратить витать в облаках. Вы слишком долго носили розовые очки, но пора принимать реальность такой, как она есть. Приложите максимум усилий, чтобы этот переход не был слишком травматичным. Вы в последнее время много рассказывали о своих планах, но ничего не делали для их воплощения. Звезды предлагают создать план действий или соблюдать распорядок дня, поскольку прогресс лучше всего достигается через дисциплину.

Лев

Карта Таро: Двойка жезлов

Двойка жезлов призывает вас посвятить время настоящему, и не слишком беспокоиться о будущем на этом жизненном этапе. Происходит много событий, которые от вас совсем не зависят. Перед вами много возможностей, но сейчас не время действовать по импульсу или инстинкту. Следует взвесить все варианты, тщательно рассмотрев плюсы и минусы каждого пути. Но это не значит, что вы должны опасаться выйти за пределы своей зоны комфорта.

Дева

Карта Таро: Семерка пентаклов

Не все дается сразу. Возможно, вы работали над важным проектом, однако результаты оказались ничтожны. Или открыли собственный бизнес, а прибыли нет. Не спешите отчаиваться. Успех будет, но придется подождать. Напомните себе, что это была непростая задача, и гордитесь усилиями, которые вы уже приложили.

Весы

Карта Таро: Тройка кубков

Тройка кубков – это карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в центре внимания на каком-нибудь мероприятии или вечеринке. Жизнь – это не только работа и обязанности, поэтому расслабьтесь и наслаждайтесь теплой погодой. Соберите друзей или родных на пикник или устройте вечерние посиделки в кафе с коллегами. Общение придаст вам силы и подарит много радостей.

Скорпион

Карта Таро: Паж пентаклей

Паж пентаклей – карта новых начинаний, уверенности, риска и энтузиазма. Уделите время творчеству или интересным проектам. Рискните сделать первый шаг в деле, к которому вы давно испытывали влечение.

Стрелец

Карта Таро: Императрица

У вас действительно безумный темп жизни, но карты призывают остановиться, отдохнуть, побыть на природе и прислушиваться к своим чувствам. Вам грозит выгорание на работе, если вы и дальше будете жить в слишком активном темпе. Вы не должны контролировать все сферы жизни – многое от вас не зависит.

Козерог

Карта Таро: Император

Вероятно, придется принять тяжелое личное решение. Ориентируйтесь на опыт и интуицию. Не бойтесь сказать "нет" людям, заставляющим вас жить на эмоциональных качелях. Вам нужны покой и уверенность в завтрашнем дне, а не очередные выяснения отношений.

Водолей

Карта Таро: Умеренность

Умеренность – карта уравновешенности и баланса. Она указывает на необходимость искать гармонию. Сейчас в вашей жизни сложный этап, вам следует проявить терпение и верить в лучшее будущее. Возможно, вы сопротивлялись изменениям или позволяли стрессовой ситуации одержать над собой верх. Обретя внутреннее равновесие, вам будет легче принимать внешние изменения.

Рыбы

Карта Таро: Солнце

Эта карта символизирует обилие, оптимизм и успех. Вы сможете отдохнуть и насладиться жизнью. Самое темное время всегда перед рассветом – и рассвет для вас наконец-то наступил. Благодаря трудностям и препятствиям вы многое узнали о себе. Теперь вы точно знаете, что можете пережить любую бурю. Наслаждайтесь этим периодом позитива, потому что вы его заслужили.

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