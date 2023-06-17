Отличный отдых или продолжение работы: гороскоп на 17-18 июня для всех знаков зодиака

Овны, Львы и Скорпионы отлично отдохнут на выходных. Рыбы будут работать, и это принесет им дополнительный заработок.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 17-18 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы сейчас и сами не склонны отдыхать, и другим не даете, вас куда-то тянет, на что-то толкает, вы и других привлекаете к такому активному образу жизни, ко всем этим невероятным авантюрам, соревнованиям и приключениям.

Телец

Приходится ускоряться, чтобы успеть все за эти короткие два дня. Вам ведь нужно и с родными увидеться, и все убрать, и продуктами закупиться, еще и о заготовках на зиму позаботиться, например, варенье сделать или зелени насушить.

Близнецы

Пришло время узнать что-то новое, обновить базу знаний и умений, словом, научиться чему-то. В конце концов это могут быть не какие-то суперполезные знания и навыки, вы занимаетесь тем, что вам интересно.

Рак

Можете увлечься каким-либо видом творчества или рукоделия настолько, что полностью посвящаете эти выходные овладению или отработке новых навыков. Конечно, за это короткое время вы не станете профи, но разберетесь, как это работает.

Лев

Если этими днями днях вы поедете на дачу или пикник, то такой отдых даст вам максимальный эффект. Вы ведь получите и наслаждение от общения с природой, и новые полезные навыки, и полное расслабление, еще и здоровый сон.

Дева

У вас романтическое настроение, готовитесь к свиданию или полностью посвящаете время любимому человеку, независимо от того, рядом он или на расстоянии. В конце концов, с современными технологиями можно общаться и виртуально.

Весы

Все происходит по привычному графику выходных, вы и домашними делами занимаетесь, все тщательно вычищая, и на природе пытаетесь отдыхать, и с семьей и домашними питомцами пообщаться.

Скорпион

Восстановить силы удастся только при условии полного расслабления и откровенного безделья. Ибо, сколько уже можно игнорировать сигналы организма о том, что нужно отдыхать. А вот сейчас вы можете два дня просто проспать.

Стрелец

Добавьте драйва в свою жизнь. Воспользуйтесь возможностью отправиться в путешествие, к примеру, поехать к родственникам, или куда-то по соседству, на дачу, на экскурсию, лишь бы не сидеть сиднем все выходные, хоть этого и очень хочется.

Козерог

Семейный отдых сейчас как нельзя лучше восстановит ваши силы, поможет отдохнуть как физически, так и эмоционально. И нет разницы, чем вы будете заниматься вместе с вашей семьей, ведь самое главное, что вы вместе.

Водолей

Эта неделя была довольно напряженной, вам захочется превратиться в овощ и провести все выходные, лежа на диване. Впрочем, кто-то слишком активный пытается вас изо всех сил толкать в сторону более активного времяпрепровождения.

Рыбы

Будет возможность немного заработать денег. Вы можете воспользоваться этой возможностью, проигнорировать желание отдыхать, и от этого значительно выиграть, ведь даже случайная и скромная подработка может перерасти в довольно успешные проекты в дальнейшем.

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