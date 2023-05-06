Отличный отдых или новые заботы: гороскоп на 6-7 мая для всех знаков зодиака

Тельцов ждет отличный отдых, они смогут набраться сил для покорения новых высот. Рыбам придется потрудиться.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 6-7 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Работать на эти выходные для вас не тяжелая обязанность, а просто спасение. Потому что домашними делами заниматься не хочется потому, что вас заставляют. Вот вы и убегаете из дома на работу, мол, ну очень-очень заняты.

Телец

Будет возможность действительно хорошо отдохнуть, ведь у вас появляется больше свободного времени, с производственными вопросами вы легко справились в рабочее время, а теперь можете и выспаться, и в гости отправиться, и заняться своими любимыми хобби.

Близнецы

Придется расчищать подконтрольные территории от всего старого, грязного, сломанного и уже не доставляющего пользы и удовольствия. То есть будете избавляться от лишнего и наводить порядок и возле себя, и в своей жизни.

Рак

Вам удается познакомиться с отличными людьми, к которым у вас возникает симпатия. Да и вы вызываете у людей невероятный восторг, поэтому ваша записная книжка пополняется приятными и полезными контактами, которые вам скоро могут понадобиться.

Лев

Растет ваш энтузиазм и желание насладиться этим миром в полной мере. Вы охотно подхватываете любые поступающие в эти дни предложения, готовы и к работе, и к развлечениям, можете и в гости отправиться, и в дорогу дальнюю.

Дева

Есть возможность заниматься своими любимыми делами – от безнаказанного валяния на диване до весенних работ в саду. К счастью, вам никто не будет мешать делать то, что вы считаете нужным, вы свободно распоряжаетесь своим временем.

Весы

Физические нагрузки сейчас будут достаточно значительными, но необходимыми. Вам ведь нужно будет и на огороде работать, и убирать, и тяжелые вещи носить, словом, очень тяжело работать. И все это самостоятельно, потому что вряд ли кто-то справится, кроме вас.

Скорпион

Вы перенасытились контактами и на эти выходные захочется максимально ограничить общение и вообще спрятаться где-нибудь подальше от людей и цивилизации, побыть наедине с природой, и просто помолчать и полюбоваться весной.

Стрелец

Будете сейчас всем помогать. Вместо того, чтобы посвятить время своим делам, полностью посвящаете время помощи другим. И это могут быть как родственники, так и просто знакомые или даже не очень знакомые люди, которых вы решили поддержать.

Козерог

Активизируются вопросы личной жизни, и вы можете все выходные заниматься исключительно своими амурными делами, включающими в себя различные аспекты: вся эта любовь-морковь, охи-вздохи, обнимашки-целовашки.

Водолей

С новой недели вас ожидает новый жизненный этап, а теперь вы можете подвести итоги предыдущих достижений, осознать, чего вы достигли и куда хотите, и как следует подготовиться к предстоящим свершениям.

Рыбы

Домашние дела требуют полного включения. И вы с утра до ночи будете если не убирать дом, так разбирать вещи, готовить гардероб, сортировать мусор, готовить, словом, наверстывать то, с чем не удалось справиться в будние дни.

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