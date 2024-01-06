Отличный отдых или интересные предложения: гороскоп на 6-7 января для всех знаков зодиака 

Тельцы на выходных отлично проведут время с семьей. Козерогам поступят интересные предложения, так что останется только сделать свой выбор.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 6-7 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Пытаетесь ускоряться и успеть сделать все запланированное. То есть взять работу домой и доработать все, что осталось с рабочей недели, и по хозяйству справиться, еще и с друзьями встретиться.

Телец

Какое же это счастье – чувствовать единство со своей семьей, особенно для тех, кто давно не виделся со своими родными. И вот сейчас у вас есть время и возможность и пообщаться, и помолчать, вспомнить прошлое и помечтать о будущем.

Близнецы

Восстанавливайте свои силы, не перегружайте себя в эти выходные, даже если накопилось большое количество работы. Просто перенесите все свои дела на понедельник, и вы с ними легко справитесь, если сейчас как следует отдохнете.

Рак

Все происходит по привычному графику выходных, когда вы находитесь в расслабленном состоянии, отдыхаете, и домашними делами занимаетесь, и творчеством, и шопингом, и готовитесь к следующей неделе.

Лев

Вам уже надоело сидеть на месте, и вы отправляетесь куда-то в путешествие или в гости, чтобы только увидеть что-то новое. И именно сейчас, с этой дороги у вас может начаться новый этап в жизни. К примеру, вы переедете жить на новое место.

Дева

Нуждаясь в ярких впечатлениях, вы сейчас можете искать какие-то культурные или спортивные мероприятия, чтобы и среди людей побыть, и эмоции определенные получить, и немного изменить свой привычный жизненный уклад

Весы

Если вы давно не обновляли свою базу знаний, то самое время научиться сейчас чему-то важному и интересному. К примеру, посетить какие-то семинары выходного дня, мастер-классы или посидеть за учебником или познавательной книгой.

Скорпион

Вы еще не восстановились после напряжения этих дней, после праздников, подготовки, напряженной работы и всех этих стрессов, устали так, что все выходные можете банально проспать. Вот и спите себе столько, сколько вам нужно.

Стрелец

Это будут очень творческие выходные, когда вы в полной мере наслаждаетесь всеми аспектами творчества, начиная от визитов в какие-то музеи, на выставки или другие культурные мероприятия и завершая собственными занятиями – рисованием, пением. вышивкой.

Козерог

Поступают интересные предложения относительно того, как вам совместно с другими провести эти выходные, и вам останется только выбрать то, что вам больше нравится. К примеру, вы отправляетесь в гости, собираетесь на какие-то интересные мероприятия.

Водолей

Некогда вам пока расслабляться, поэтому эти выходные могут пройти на рабочем месте, когда вы будете очень интенсивно работать, а некоторые могут даже ночевать на работе, чтобы не тратить время на дорогу домой.

Рыбы

Эти выходные будут больше похожи на какой-то лагерь, когда все события и ваши шаги жестко расписаны, график привязан ко времени, и только вы завершили одно дело, так сразу должны делать что-то другое. Даже отдых у вас сейчас строго регламентирован.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.