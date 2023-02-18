Откроется новая дверь: какие знаки зодиака ждут кардинальные изменения в марте

С астрологической точки зрения, новый год наступает в марте, когда Солнце входит в знак Овна. В 2023 году это будет месяц значительных сдвигов на небосводе. Наступает смена времен и звездные силы потребуют от всех зрелости и обновления.

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Астрологи утверждают – следующий месяц станет воротами для нового этапа по всему миру. Узнайте, что звезды готовят в марте для вашего знака зодиака.

Овен

Звезды побуждают вас заняться духовными практиками. Начните с того, какой аспект духовности вы хотите раскрыть в себе. Часто люди обращаются к ритуалам как способу заземлиться среди больших жизненных перемен. Вероятно, это именно то, что вам нужно сейчас.

Телец

Для вас качество станет важнее количества. Этот принцип превратится в центральный в вашей жизни. Ваше стремление к справедливости побуждает вас отказаться от всего чрезмерного. Попытайтесь начать с расхламления дома. Дальше процесс пойдет сам по себе.

Близнецы

Подумайте, что больше всего привлекает вас, когда вы наблюдаете за людьми, мастерски владеющими своим ремеслом или искусством? Это может быть дисциплина или ответственность за все аспекты работы, страсть или целеустремленность. Ответ и станет главным уроком для вас. Также задумайтесь о том, что вас вдохновляет.

Рак

Неподготовленность может вызвать дискомфорт. Осознайте это и устраните проблему. Вы должны прийти к такому состоянию, когда сможете полностью полагаться на себя. Отбросьте страх перед неизвестным и переживания по поводу возможных ошибок и окунитесь во что-то совершенно новое. Не бойтесь того, что еще не произошло. Вы никогда не узнаете ответа на вопрос: "А что, если…?", если не попробуете.

Лев

Научитесь доверять себе. Вы накопили достаточно мудрости, силы и авторитета, чтобы спокойно чувствовать себя перед жизненными трудностями. Любое завершение приносит начало и обновление. Тот, кто вооружен знаниями и опытом, не должен бояться будущего.

Дева

Начало нового астрологического года покажет, как вы усвоили уроки тех, кого считаете своими главными учителями и авторитетами. Расширяют ли полученные от них знания ваши горизонты или наоборот – запирают вас внутри тесного пузыря. Поймите, что только вы можете отвечать за то, что с вами происходит, и мудро выбирайте для себя учителей.

Весы

Вам пора разобраться со всеми своими психологическими проблемами. Чувствуете себя неуверенно и обиженно из-за критики, склонны угождать другим? Подойдите к самосовершенствованию, как к проекту. Распишите проблемы, цели и составьте план их достижения. Станьте руководителем своей жизни.

Скорпион

Люди могут насмехаться над вашим хобби и называть его пустой тратой времени. Однако это не так. Именно сейчас вам открываются большие возможности в творческом исследовании себя и хобби вам в этом поможет. Совершенствуясь в том, что доставляет вам удовольствие, вы научитесь успокаивать мысли и справляться со сложными задачами в жизни.

Стрелец

Вы можете чувствовать себя одиноко и покинуто. Вам может показаться, что смысл жизни найти не удается. Возможно, это потому, что вы слишком увлеклись поисками. Пора наконец остановиться, сосредоточиться на чем-то одном и почувствовать свою принадлежность к чему-то большому – сообществу, делу и т.д. Это не означает, что на карту поставлена ваша независимость. Напротив, скорее всего это именно то, что нужно вам, чтобы чувствовать себя свободно.

Козерог

Вам нужно заземлиться и создать себе спокойную гавань в жизни. Поэтому не бойтесь организовать рутину. Вы не будете скучать из-за этого, наоборот – она даст вам силы спокойнее и увереннее реагировать на неожиданные повороты жизни. Последние несколько месяцев были настолько бурными, что вам пора поставить события на твердую колею и взять ответственность за собственную судьбу на себя.

Водолей

Присмотритесь к тому, где в своей жизни вы неискренни. Научитесь делать добрые дела не похвалы ради и получать комплименты без ощущения того, что вы теперь чем-то обязаны. Практикуйте благодарность, радуйтесь каждому одобрительному отзыву, даже если он кажется вам несовместимым с вашими собственными стандартами.

Рыбы

Чтобы стимулировать растение, ему обрезают отсохшие листья и веточки. Так оно быстрее обновляется и начинает даже лучше расти и цвести. Так и ваша жизнь – чтобы начать процветать, вы нуждаетесь в удалении всего лишнего и отмершего. Избавьтесь от связей, которые истощают ваши силы и не несут ничего полезного, раздайте лишние вещи, отмените ненужные планы. Может быть, вам захочется оплакать эти утраты. Не останавливайте себя. Это все равно не помешает вам с облегчением двигаться вперед.

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