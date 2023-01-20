Отдых в кругу близких или денежная удача: гороскоп на выходные 21-22 января для всех знаков зодиака

Близнецы проведут выходные в кругу близких, у них найдется повод для праздника. Козерогов ждет денежная удача.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 21-22 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будете разрываться между двумя огнями, ведь друзья вас склоняют к подвигам и зовут с собой отдыхать, но долг и руководство вас заставляют работать. И еще не понятно, что и кто здесь победит.

Телец

Перед вами откроются новые перспективы, новые интересные проекты, как деловые, так и в сфере ваших увлечений и предпочтений. И все вас радуют и вдохновляют, раскрывают новые возможности для развития, удовольствия и заработков.

Близнецы

Вы пытаетесь провести как можно больше времени с вашими родными и друзьями, которые уже могут превратиться в очень близких людей. И устраиваете тихий семейный праздник, даже если в календаре ничего такого не предвидится.

Рак

Захочется уединиться, помечтать, почитать или погрузиться в какой-то волшебный мир, где нет всего того, что есть в нашей жизни. Вот вы и устроите себе такой себе ментальный и эмоциональный детокс, выключив новости и соцсети.

Лев

Пора насладиться любовью и решить несколько личных вопросов. К примеру, устроить свидание, пусть даже со своей второй половинкой вы уже 100 лет вместе. В конце концов, обновить чувства будет совсем не лишним.

Дева

Все дни вы посвящаете наведению порядка. Праздники наконец-то закончились, пришло время вымести из жилища и своей жизни все эти лишние блестки и прочий мусор и вернуться к привычному графику и нормальному образу жизни.

Весы

Вам предстоит собраться с мыслями и принять важное решение, ведь время вам до этого отведено только до понедельника. Так что вы будете все дни сосредоточены на выборе, взвешиваете варианты и пишете списки потерь и преимуществ.

Скорпион

К сожалению, вы не сможете в эти дни исключить себя из производственных процессов, которые будут нуждаться в вашем непосредственном участии. Впрочем, вы будете настолько погружены в свою деятельность, что вам все равно – будни сейчас или выходные.

Стрелец

Вам вполне хватит времени и упорства для того, чтобы и с семьей побыть, и с друзьями встретиться, и даже в хозяйстве навести порядок. Еще и попытаетесь параллельно решать какие-либо вопросы по работе, и детям с уроками помогать.

Козерог

В эти выходные вас находят какие-то деньги, появляются доходы, словом ожидайте финансового успеха, даже несмотря на то, что вы будете отдыхать, а средства каким-то интересным образом к вам все равно будут поступать.

Водолей

Ваши старшие родственники нуждаются в вашем внимании, поэтому все выходные вы можете посвятить решению их вопросов. А может, просто вы отправитесь в гости к родне и проведете все дни в разговорах, воспоминаниях или помогая по хозяйству.

Рыбы

Сейчас можете получить новые впечатления, позвольте себе те виды отдыха, о которых уже и забыли, например, сходите в музей, на концерт или на выставку, разнообразите свою жизнь, почувствуете обновление и даже жажду жизни.

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