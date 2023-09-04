Отдых для Львов и чувственность для Близнецов: что обещает гороскоп на неделю

Ретроградный Юпитер в Тельце создаст возможности для решения проблем и налаживания отношений. 6 сентября Солнце соединится с Меркурием в Деве и приведет к небольшим изменениям в жизни некоторых знаков зодиака.

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Астрологи составили гороскоп, который поможет во всем разобраться и сделать правильный выбор. Будьте внимательны и не упустите возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Овен

Ретроградный Юпитер поможет улучшить финансовое состояние и создаст чувство безопасности. Солнце с Меркурием вдохновит вас изменить свои привычки для того, чтобы обеспечить себе счастливое будущее. Не бойтесь рассказывать о своих чувствах близким, откровенный разговор сейчас вам не помешает.

Телец

Ретроградный Юпитер в вашем знаке даст толчок к получению новых знаний. Возможно, вы захотите исследовать что-нибудь новое и это положительно повлияет на ваш карьерный рост. Солнце с Меркурием вдохновит вас открыть свои чувства партнеру или близким людям. Не закрывайтесь от тех, кто действительно вам дорог.

Близнецы

Не торопитесь, Юпитер поможет установить правильный, спокойный темп, который поможет приблизиться к исцелению. Солнце с Меркурием изменит ваш подход к жизни, и вы почувствуете, что вам нужно именно сейчас. Уделите время себе и отдохните на выходных.

Рак

Пора переосмыслить понятие "дружбы" для вас. Подумайте, действительно ли ваше окружение желает вам счастья и помогает в трудные времена. Солнце с Меркурием развеет туман в ваших мыслях и вы сможете взглянуть на ситуацию под другим углом.

Лев

Пересмотрите свои ценности и подумайте, соответствуют ли они тому, чего вы хотите достичь в будущем. Ретроградный Юпитер может повлиять на ваш карьерный рост. Определите свои потребности и создайте план, который поможет воплотить желаемое в жизнь. На выходных отдохните и уделите себе время.

Дева

Вы хотите путешествовать и познавать мир. Юпитер еще больше усилит это желание, поэтому не медлите и прислушивайтесь к своему сердцу. Заведите новые знакомства и получайте знания из других источников. Солнце с Меркурием даст вам больше сил для достижения целей.

Скорпион

Ретроградный Юпитер напомнит вам, что противоположности притягиваются и химия и сильная связь могут возникнуть между разными людьми. В выходные проведите время с друзьями, с которыми давно не виделись. Наполнитесь энергией и яркими эмоциями.

Стрелец

Юпитер поможет вам заметить мелочи, которых вы так часто избегали. Будьте внимательны, чтобы не упустить возможность, которую дает вам жизнь. Солнце в Меркурии поможет подняться по карьерным ступеням. Выходные лучше проведите со своим партнером и уделите ему достаточно внимания.

Козерог

Вы себя недооцениваете. Ретроградный Юпитер напомнит, что вы достойны быть счастливым, несмотря ни на что. Не стоит кому-то это доказывать, просто живите так, как вам хочется. Солнце с Меркурием в Деве помогут решить проблемы. А на выходных вам лучше уделить время своему любимому человеку.

Водолей

Не закрывайтесь от других и поделитесь своими чувствами. Откройтесь близким людям и искренне расскажите о своих переживаниях. Солнце с Меркурием изменит ваше отношение к себе. Не будьте слишком самокритичны. В выходные уделите время себе и определите свои потребности.

Рыбы

Ретроградный Юпитер улучшит ваше общение с близкими и поможет наладить отношения. Даже если вы зашли в тупик, то это не время опускать руки, ищите новые пути решения и уверенно идите к своей цели.

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