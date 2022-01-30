Осуществление мечты и финансовый успех: гороскоп на 31 января – 6 февраля

У Близнецов сбудутся самые заветные мечты, а для Раков эта неделя может стать началом важных перемен в жизни. Стрельцов ожидает значительный финансовый успех, а вот Рыбы могут стать жертвой мошенников.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 31 января – 6 февраля. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

У вас сейчас возникают замечательные идеи и разные планы, вы словно стоите на пороге больших перемен, но еще не совсем решили, каких именно, ведь вы вполне осознаете, что именно вы создаете свою реальность. Потому и приходится определяться с направлениями.

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Телец

Вы сейчас очень напряжены, тратите на все эти тревоги слишком много сил, поэтому неудивительно, что часто чувствуете себя уставшими. И приходится даже применять какие-нибудь специальные средства типа большого количества кофе, чтобы выполнять свою привычную работу.

Близнецы

Кажется, именно сейчас сбываются ваши самые заветные мечты и вы идете к тому, о чем давно мечтали. Особенно успешными будут вопросы финансовые и имущественные. Возможно, вы наконец-то обустраиваете свое новое жилище или осваиваетесь на новом рабочем месте.

Рак

Какую бы высокую планку вы на этой неделе себе не поставили, какие бы цели не наметили, имеете все шансы их достичь, причем вы будете чрезвычайно разноплановыми и будете успешно двигаться в нескольких направлениях.

Лев

Эта неделя может стать началом важных изменений в вашей жизни, поскольку вам могут предложить что-то очень интересное – какой-нибудь новый проект, сотрудничество, новую должность или даже переезд в новое место.

Дева

Хотя сейчас у вас и будет гораздо больше работы, чем обычно, и вы будете чувствовать даже усталость, но она будет приятной. И вам нравится, что ваша нынешняя деятельность становится все более публичной, и вы с гордостью демонстрируете другим свой профессионализм и трудолюбие.

Весы

Снова происходит непонятное замедление вашей жизни, которой вы сейчас можете быть не совсем довольны. Вам приходится немало времени проводить в одиночестве, общение достаточно ограничено. Впрочем, вы можете и сами специально избегать людей.

Скорпион

Подвернется возможность отдохнуть и вы нею с удовольствием воспользуетесь, хотя это будут какие-то совершенно незапланированные паузы, когда вам приходится долго ждать. Впрочем, вы умело превращаете эти паузы в шикарный отдых.

Стрелец

Финансовый успех на этой неделе будет достаточно значительным. Конечно, деньги не падают просто так с неба, а приходят через напряжение, благодаря вашим усилиям, но на этой неделе у вас есть все шансы получить их гораздо больше обычного.

Козерог

Настроение у вас просто замечательное, поскольку вы все время попадаете в очень благоприятные условия, на какие-нибудь праздники или вечеринки, знакомитесь с перспективными людьми, а еще одерживаете значительные победы, как над собой, так и над обстоятельствами.

Водолей

В общем, это будет достаточно положительная неделя. Прямо с понедельника вас захватит просто безумный водоворот разной деятельности, и вы с удовольствием в него погрузитесь, не давая себе ни часа на то, чтобы оправиться или отдохнуть.

Рыбы

Не очень хорошие люди способствуют тому, что вы остаетесь без денег. И это могут быть как мошеннические схемы или ограбления, так и подстрекательство к значительным тратам, на которые вы пойдете, и в результате останетесь на бобах.

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