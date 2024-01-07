Особый месяц: китайский гороскоп на январь для всех знаков

Январь 2024 года с точки зрения китайской астрологии будет особенным. Согласно И-Цзину, в этом месяце гексаграмма "Небо над ветром" (№44) сменится гексаграммой "Небо над небом" (№1). Вы будете думать, что все идет по накатанному пути, пока не оглянетесь назад и не увидите, насколько сильно вы изменились из-за людей, мест, книг, музыки, видео и всего остального, что вас окружает.

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Следующие несколько недель могут усилить это влияние, если вы выберете себе правильных наставников и будете получать ценные знания. И делать это все в правильные даты. Далее узнайте прогноз положительных дней в сфере любви, дружбы и карьеры для всех знаков китайского гороскопа, составленный профессиональными астрологами.

Крыса

Любовь: 13 января

Дружба: 17 и 18 января

Карьера: 23 января

В январе вам нужно внимательно относиться к своему образу жизни. Не поддавайтесь тем же вредным привычкам, что и в 2023 году. И не будьте импульсивными. Практикуйте регулярные упражнения на заземление, такие как медитация, ведение дневника благодарности или дыхательную гимнастику. Хотя бы раз в неделю уделяйте день исключительно себе. Используйте это время, чтобы прислушаться к внутреннему голосу и принять во внимание новые изменения и новые дилеммы. Таким образом вы настроите себя на успех.

Бык

Любовь: 1 января

Дружба: 5 января

Карьера: 9 января

Возьмите на вооружение свой азарт и амбиции. Не отступайте только потому, что кто-то кажется сильнее вас или более опытным. Если вам бросят вызов, примите его и вступите в борьбу. Вы заслуживаете большего, чем думаете. Ваши соперники тоже это знают. Развивайте свое критическое мышление и стратегическое видение для достижения желаемого.

Тигр

Любовь: 3 и 4 января

Дружба: 6 января

Карьера: 29 января

В этом месяце космические силы дают вам чистый лист, чтобы вы могли написать на нем все, что пожелаете. Вы можете написать на нем, что хотите изменить в себе, в своих привычках или в жизни. Но не забывайте о собственных приоритетах, пока принимаете это важное решение, чтобы не пожалеть потом, что потратили этот период на чужие мнения или мечты. В ближайшее время можно рассчитывать на мощные изменения в личной жизни. Но не игнорируйте красные флажки и сигналы интуиции.

Кролик

Любовь: 25 января

Дружба: 29 января

Карьера: 31 января

Ваш год подходит к концу, поэтому воспользуйтесь последними днями особой приверженности Вселенной к вам. Сейчас самое время для принятия важных решений и существенных изменений в жизни. К примеру, это может быть инвестирование или начало новой карьеры. Также используйте это время, чтобы покончить с вредными привычками. Проявите силу, дисциплину и усердие и получите огромное вознаграждение.

Дракон

Любовь: 3 января

Дружба: 4 января

Карьера: 9 января

Ваш год на пороге, поэтому сейчас займитесь тем, чтобы подготовить для него крепкий фундамент. Будь то личная жизнь, отношения или карьера, будьте внимательнее к своим действиям и решениям. Из всех чувств, руководствуйтесь добротой. Даже принимая стратегические решения для достижения своей цели. Так вы выделитесь из толпы конкурентов поистине необычным образом.

Змея

Любовь: 3 января

Дружба: 7 и 8 января

Карьера: 3 января.

В январе вам будут открываться истины. Вы можете наконец понять, что время расставаться с вредными привычками, пока не стало слишком поздно. Или понять важность борьбы за свое место в мире и использование своих шансов до того, как кто-то вам все испортит. Не успокаивайтесь сейчас. Космические силы пытаются помочь вам расчистить препятствия на пути и изо всех сил двигаться вперед. Не мешайте им.

Лошадь

Любовь: 5 января.

Дружба: 23 января

Карьера: 27 и 28 января

Январь станет для вас месяцем доброты. Время, проведенное с близкими и дорогими друзьями, принесет вам больше радости и личностного роста. Вы можете познакомиться с людьми, чьи истории откроют ваше сердце и наполнят его желанием внести более значительный вклад в будущее свое и человечества. Если вам захочется посвятить время благотворительной помощи, сделайте это без колебаний. Позвольте своему сердцу вести вас.

Козел

Любовь: 23 января

Дружба: 29 января

Карьера: 25 января

Вас ждут важные открытия. Они могут быть связаны с вашими близкими родственниками или с миром в целом, но вам придется держать глаза открытыми и видеть реальность такой, какой она есть. Судьба готовит для вас нечто экстраординарное. Но, чтобы достичь его, вам придется испытать сильное потрясение. Это время может казаться очень темным, но впереди точно рассвет. Отнеситесь к этому опыту спокойно и с уверенностью, и вы будете точно знать, что делать в ближайшие месяцы.

Обезьяна

Любовь: 23 января

Дружба: 22 января

Карьера: 19 января

Январь для вас будет значительно сосредоточен на любви и удачи. Поэтому подумайте о том, что вам важно в этих сферах. Возможно, вам стоит в этом месяце вести соответствующий дневник. Так вы четко увидите, каких любовных отношений вы хотите в своей жизни и где вам больше всего хотелось бы, чтобы удача благословила вас. И вам станет легко направить свои намерения в нужное русло и претворить их в жизнь.

Петух

Любовь: 18 января

Дружба: 15 января

Карьера: 28 и 29 января

У вас начинается новый этап жизни, который должен стать приключением эпических масштабов. Вы также можете заметить, что ваше влияние расширяется, и вы можете охватить им более широкую группу людей. Почувствуйте это воодушевление. Вас призывают настроиться на свое глубинное "я" и оставаться на земле пока оно при вас. Это позволит вам взять судьбу в свои руки с силой, гордостью и решительностью.

Собака

Любовь: 16 января

Дружба: 19 января

Карьера: 23 и 25 января

Вы сейчас находитесь в своеобразной паузе между двумя главами своей истории. Возможно, потому, что вы медлили с принятием изменений в конце прошлого года. Но Вселенная скоро возьмет руль в свои руки. Чтобы получить желаемое, добросовестно выполняйте возложенные на вас обязанности и двигайтесь вперед к своим целям. Тогда у вас все будет хорошо. Не бойтесь порвать с прошлым, это позволит вам ускорить продвижение вперед.

Свинья

Любовь: 27 января

Дружба: 29 января

Карьера: 1 января

Январь будет для вас прекрасным месяцем. Вы чувствуете себя в состоянии контролировать практически все сферы своей жизни. Неуверенность может ощущаться только в области романтических отношений. Но вам рекомендуется не учитывать это и действовать уверенно. Воспользуйтесь удачной энергетикой месяца, чтобы навести порядок в жизни. Хороший старт всегда позволяет потом уверенно финишировать. Ставки сейчас очень высоки, особенно если принимать во внимание весь 2024 год.

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