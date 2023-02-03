Особая пятница: гороскоп Таро для всех знаков зодиака

3 февраля открывается трехдневное окно для планирования на следующий месяц, ведь в воскресенье нас ждет полнолуние. Поэтому самое время подумать о своих мечтах и желаниях. Астрологи советуют всем знакам зодиака посвятить в этот день время тому, чтобы заглянуть внутрь себя и прислушаться к настоящему "я".

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Также специалисты по прорицанию по звездам и картам Таро сделали прогноз для каждого знака отдельно. Узнайте, что ждет именно вас.

Овен – Паж Мечей

Честные разговоры – путь к крепким отношениям. Доверие и близость возрастают, когда два человека могут исследовать и обсуждать свои мысли и чувства без осуждения и взаимных обвинений.

Телец – Верховная жрица

Немало переживаний было на том пути, который привел вас туда, где вы сейчас. Но в то же время вы обрели мудрость и новые способности, а простора для роста еще много. Сегодня вас может подвести неуверенность в себе, поэтому выбирайте смелость, а не страх.

Близнецы – Туз Жезлов

Жизнь дает вам невероятную возможность испытать на себе плоды вашего упорного труда и усилий. Стеклянный потолок упал, и у вас появился шанс подняться на новый уровень в своей жизни.

Рак – Отшельник

Ответы на вопросы, которые не дают вам покоя, ищите в своем сердце. Обращение к внешнему источнику, чтобы подтвердить, что вы уже знаете, может помочь вам почувствовать себя лучше, но это не всегда нужно. Доверьтесь своему внутреннему голосу. Это не даст вам сбиться с пути.

Лев – Пятерка Жезлов

Проблемы случаются со всеми и каждый день. Но способность действовать отличает победителей от сидящих на обочине жизни. Будьте человеком, который делает первый шаг к самосовершенствованию и личностному росту.

Дева – Королева Мечей

Держите себя в руках. Слишком сильные реакции могут ввести вас в заблуждение. Поэтому прежде чем принять решение, дождитесь, пока вы полностью успокоитесь. Дайте туману рассеяться, чтобы увидеть вещи такими, как они есть.

Весы – Повешенный

Попытайтесь сегодня посмотреть на вещи с совершенно нового угла зрения. Вы можете открыть для себя что-нибудь новое, чего раньше не видели. Очень вероятно, что вы увидите свою готовность к большим переменам.

Скорпион – Семерка Пентаклей

Зачем спешить? Да, есть моменты, когда реагировать надо молниеносно. Но когда время на вашей стороне, не бойтесь остановиться и внимательно присмотреться.

Стрелец – Восьмерка Пентаклей

Тщательные планы закладывают крепкий фундамент для будущего. Будьте скрупулезны. Какой бы путь вы ни хотели пройти, имейте для него детальную карту. Импровизация может быть слишком рискованной.

Козерог – Башня

Вас может застигнуть неожиданное изменение обстоятельств. Если резкие перемены вас шокируют, помните – справиться со всем, что посылает вам судьба, вы можете благодаря вере и правильному отношению к вещам и событиям.

Водолей – Мир

Вам везет. Все возможности жизни выпадают вам в той точке, где вы сейчас. Иногда о человеке говорят, что он оказался в нужном месте в нужное время. Сегодня это вы.

Рыбы – Звезда

Вы давно просили у судьбы то, что вам нужно больше всего. Наконец-то вы можете получить желаемое. Звезды должны сойтись и ваша судьба сложится четко по вашему плану.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный гороскоп на февраль 2023 года для всех знаков зодиака.

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