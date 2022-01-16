Один знак зодиака ждут большие проблемы в любви в 2022 году: все может завершиться разводом

Люди, которые вступают в брак, надеются на долгую и счастливую совместную жизнь. Но статистика показывает обратное - много союзов распадается.

Эксперты по звездам издания Рublic назвали знак зодиака, которого ждут большие проблемы в 2022 году. Ему грозит развод, если недопонимания в союзе не удастся разрешить.

Овен

Оптимистичные Овны склонны очень быстро увлекаться партнером, поэтому без раздумий вступают в брак. Импульсивно принятое решение может заставить их пожалеть - разногласия, которые возникнут в 2022 году, могут спровировать большой конфликт.

Видео дня

Если Овны и их партнер не научатся искать компромиссы и держать себя в руках, вполне вероятно, что их отношения на этом завершатся. И сопровождаться этот процесс будет бурными скандалами и обвинениями в адрес друг друга. Если в браке уже есть дети, то нельзя не втягивать их в конфликт.

2022 год окажется благоприятным в любовной сфере для семи знаков зодиака – они могут построить гармоничные отношения, пишет india.com. Вот, кто попал в список счастливчиков:

Телец,

Рак,

Дева,

Скорпион,

Стрелец,

Рыбы,

Козерог.

Как сообщал OBOZREVATEL: