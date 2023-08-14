Очень важная неделя: какие знаки ждет 'революция' в отношениях. Гороскоп

Последние несколько недель планета любви Венера находилась в ретрограде, срывая занавес над нашей жизнью, разоблачая наши отношения и показывая нам наши собственные подлинные ценности. Она до сих пор движется в обратном направлении. А еще 16 августа в созвездии Льва родится новая Луна. Это будет отличная возможность вдохнуть огонь в свои творческие цели, романтические желания и любовь к себе.

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Что эти небесные события принесут каждому из знаков зодиака, рассказали астрологи. Узнайте свой прогноз на неделю.

Овен

Начните неделю с того, что поднимите себе чем-нибудь настроение. Позвоните другу и сделайте вместе что-нибудь веселое, особенно что-то связанное с искусством или музыкой. Еще это удачные дни, чтобы назначить первое свидание. Да, на вашем пути сейчас много мелких камешков и они замедляют ваше движение вперед. Воспринимайте это как время, когда у ваших близких есть шанс наверстать упущенное в отношениях с вами.

Телец

Начало недели будет способствовать общению с родными и друзьями. Пригласите их в гости на маленькую вечеринку. Также познакомьтесь с соседями. Разделите дом с приятными людьми. В романтической жизни вы получаете отличный шанс глубже синхронизировать свою жизнь с партнером. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы проводить больше времени вместе или сделать ваши отношения более глубокими. Пишите друг другу романтические записки и делайте маленькие подарки.

Близнецы

Сейчас вы можете попробовать какое-нибудь новое занятие – должно получиться очень хорошо. Это может быть совершенно новый вид спорта или искусства. Пора открыть скрытый у вас талант. Но будьте внимательны к своему дому – есть риск возникновения сразу многих мелких бытовых неприятностей. Решайте все проблемы сразу, чтобы не накапливать их.

Рак

Тратьте деньги так, чтобы они доставляли вам удовольствие. Это может быть шопинг или развлечения, приобретение подарков близким или даже игра в лотерею. Также вы сейчас очень способны к обучению чему-то новому. Особенно хорошо выбирать что-то, что-то требует сосредоточенности, внимания и терпения – это не только развлечет вас, но и научит контролировать свои эмоции.

Лев

Приготовьтесь к шторму комплиментов. Люди могут вовсю пытаться выразить свою благодарность за то, что вы есть в их жизни. Вы можете обнаружить, что у вас больше друзей, чем вы думали. Между тем в бытовой жизни вам может казаться, что все начало валиться из рук. Следите за тем, как вы тратите деньги и старайтесь сохранять спокойствие. Любые проблемы решайте, только хорошо обдумав.

Дева

Ваша интуиция сейчас точна, как никогда. Вы ощущаете всплеск духовной энергии и сейчас можете приобрести себе правильные талисманы удачи. В то же время вы очень склонны к рациональности – у вас есть план и вы тщательно его продумали. Кое-кто захочет разрушить его своими претензиями. Не вступайте с этим человеком в споры – сэкономьте свою энергию для более важных дел.

Весы

Вам нужен отдых и положительные эмоции, так что позовите хорошего друга встретиться и хорошо провести вместе время. Действуйте спонтанно. Если вы хотите встретить новых друзей, сейчас самое время для посещения мероприятий, где вы можете найти единомышленников. Вас переполняет энергия. С одной стороны это хорошо, ведь дает воодушевление сделать больше. С другой – из-за ее излишка вы можете легко отвлекаться. Если вы заметили, что теряете внимание, найдите что-нибудь, что вернет вам покой и сосредоточенность.

Скорпион

Ваше поведение и умение реагировать на разные ситуации производят на людей большое впечатление. Вы можете получить много комплиментов и ваша харизма на высоте. Если вы ищете любовь, это прекрасное время для первого свидания. Но техника может начать выходить из строя и сильно вас этим раздражать. Не спешите все тут же чинить. Дайте себе время успокоиться и отвлечься. Так вы увидите более оптимальное решение проблемы.

Стрелец

Настало время путешествий. Даже если это просто вылазка в места вашего города, где вы еще не были. Посмотрите новые достопримечательности и познакомьтесь с новыми людьми. Даже простое планирование отпуска сейчас будет очень удачным. Также на этой неделе следует принимать гостей – они принесут с собой новый важный опыт и связи. Но не позволяйте мелким бытовым невзгодам выбивать вас из равновесия. Если что-то такое произойдет, сначала сделайте глубокий вдох, сосчитайте до десяти, а затем начните сначала. Сохраняйте самообладание и будьте настойчивы.

Козерог

Вы можете получить неожиданную прибыль – например, пассивный доход, кредит под хороший процент или финансирование своего бизнеса. Используйте все возможности для финансового роста. Проблемы могут возникнуть при поиске информации. Любые сведения проверяйте дополнительно. Ведь ложные факты могут привести к серьезному разочарованию. Применяйте системный подход, расставляйте приоритеты в том, что важно и сохраняйте терпение при поиске нужных данных.

Водолей

Если вы соскучились по ком-то из прошлого, сейчас самое время попытаться возродить отношения. В том числе любовные. Это может быть даже ваша школьная любовь. Все для вас должно сложиться удачно. А вот в финансах придется латать дыры. Вам может быть непросто получить дополнительные деньги для этого. Будьте внимательны, собирая соответствующие документы. И будьте готовы, что процесс может проходить сложно и с препятствиями.

Рыбы

Ваша внимательность и сосредоточенность на деталях сейчас на высоте. Воспользуйтесь этим, в том числе, чтобы насладиться простыми радостями жизни, такими как вкусный завтрак или вдыхание аромата цветов во время прогулки. Чувствуйте и выражайте благодарность за красоту этого мира. В отношениях проявляйте терпение, не пытайтесь любой ценой добиться своего. Чем больше вы вложите в это сил, тем меньшим будет взаимопонимание. Чтобы сохранить гармонию с партнером, лучше уступите на этот раз.

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