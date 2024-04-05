Очень тяжелый период, все будет валиться из рук: ретроградный Меркурий 'ударит' по четырем знакам

Период ретроградного Меркурия считается одним из самых сложных в астрологии. Он разрушает планы и несет заметный спад производительности во всех областях жизни. Учитывая, что нынешний ретроград Меркурия проходит в огненном Овне, этот период будет даже сложнее, чем всегда.

Астрологи высчитали, что для четырех знаков зодиака он превратится в сплошную борьбу с обстоятельствами. Узнайте, попал ли ваш знак в список и что нужно делать, чтобы облегчить для себя такие тяжелые дни.

Овен

Вы стоите в самом сердце космического вихря. Ретроградный Меркурий начинается в вашем царстве, в самой колыбели вашего существа. Этот период может ознаменоваться серией неудач и сбивающих с толку событий. Ваше восприятие себя окажется под вопросом. Поэтому сейчас очень важно не потеряться в лабиринте самоанализа. Не запутывайте себя еще больше.

Примите поток своей интуиции и осмельтесь исследовать свою многогранную личность. Подарите себе роскошь терпения и интроспективного роста. Эта ретроградная фаза неразрывно связана с коридором затмений, что подталкивает вас к кардинальным изменениям, призванным сформировать ваше будущее. Уже 8 апреля именно в вашем знаке произойдет затмение Солнца, символизирующее слияние прошлых проблем и будущих возможностей.

Это время для принятия решений, способствующих значительным преобразованиям, а также для разделения всего в вашей жизни на то, что должно остаться с вами, а что уйти в прошлое. Поскольку ретроградный Меркурий приглашает к самоанализу, а сезон затмений планирует ваш путь вперед, пусть этот период станет периодом исцеления и углубления в себя.

Близнецы

Сейчас вы оказались на перекрестке отношений и устремлений. У вас открывается фаза размышлений в сфере дружбы, социальных связей и ваших заветных мечтаний. Дымка двусмысленности может затмить ваше чувство принадлежности, вызывая вопрос о вашем влиянии и подлинности в социальных сетях. Остерегайтесь представлять идеализированную версию себя, поскольку правда в конце концов раскроется, что может нарушить основы ваших отношений.

Ретроградный Меркурий также может привести к задержкам на пути к достижению ваших целей, предлагая вам пересмотреть свои подлинные амбиции и приспособиться к ним. Вы можете восстановить связь с важными истинами или людьми из вашего прошлого. Это откроет вам идеи, на которые вы раньше не обращали внимания.

Несмотря на проблемы профессиональной и социальной сферы, помните, что подлинная стойкость рождается под давлением. Формируйте свое новое, более стойкое и подлинное "я".

Дева

Ваш мир сейчас может казаться перевернутым вверх ногами. Вас затягивает в сферу глубоких эмоциональных обязательств и финансовых затруднений. Проанализируйте свои мысли и истинные чувства, чтобы научиться противостоять трудностям и, возможно, примириться с эхо прошлых обязательств и неразрешенных споров.

Вам предлагается углубиться в часто остающиеся в тени вопросы, включая сложное взаимодействие взаимных уступок в ваших отношениях. Под сомнением может оказаться равновесие вложений в эти отношения вас и вашего партнера.

Сейчас отличный момент для самопознания, чтобы раскрыть и переоценить ценности и мотивации, лежащие в основе ваших глубочайших обязательств. Займите позицию зрелости, твердо управляйте своим путем через бурное море ваших отношений, решительно разрешайте любые противоречия или обязательства.

Весы

Апрель станет для вас серьезным периодом интенсивной трансформации с огромным потенциалом преобразований. Вы погрузитесь в простые размышления, чтобы обдумать динамику ваших ближайших отношений. Ретроград Меркурия может пролить свет на скрытые течения эго и напряжения, проникающие в ваших взаимодействиях, побуждая к переоценке прошлых и нынешних связей.

Этот период заставляет вас принять двойную природу отношений – жертвы, которые они требуют и взаимная поддержка, которую могут обеспечить. Изменения, которые вы должны пережить, способны фундаментально изменить течение вашего будущего и стать катализатором глубокого личностного роста.

Точное влияние этих небесных событий остается загадкой, но ясно одно: трансформация неизбежна. Она побуждает вас переопределить свои связи и, следовательно, свое самочувствие. Примите неопределенность и потенциал обновления, поскольку этот месяц обещает изменить саму вашу личность.

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