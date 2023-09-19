Очень позитивная неделя: обещающая всем знакам гороскоп Таро

Период с 19 по 24 сентября будет очень успешным для всех знаков зодиака. Небесные транзиты и осеннее равноденствие образуют благоприятные астрологические аспекты.

Для конкретизации прогнозов астрологи используют карты Таро, которые могут прояснить ситуацию и дать полезные подсказки. На этой неделе основной картой является Солнце – так что стоит не упускать возможностей и смело воплощать самые заветные мечты.

Овен

Карта Таро: Луна

Вы наконец-то сможете решить проблемы, что долго не давали вам покоя. В вашу жизнь придет ясность и гармония. На этой неделе задайте себе цель завершить незавершенные проекты и отдать все долги. Также вы сможете открыть действительно важные истины и идеи, и они окажут влияние на ваш выбор в будущем.

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Телец

Карта Таро: Шестерка жезлов

Вы будете праздновать. Успех придет неожиданно, но будет невероятным. Поднимите бокал, побалуйте себя какой-нибудь покупкой, сделайте перерыв и просто наслаждайтесь жизнью. Шестерка жезлов - это карта победы, которая приглашает к еще большему успеху, если вы признаете и цените свои достижения.

Близнецы

Карта Таро: Маг

Маг – это "ваша" карта, поскольку она представляет Меркурий – вашу правящую планету и источник силы. Впереди вас ждет очень плодотворный период. Продолжайте творить, упорно работать и реализовывать свой потенциал. У вас есть креативные идеи, которые нужно воплотить в жизнь.

Рак

Карта Таро: Влюбленные

Вам выпала довольно эмоциональная карта, что означает неуверенность и необходимость выбора. Вероятно, в вашей личной жизни назрели конфликты, которые нужно разрешать. Звезды советуют не спешить и не прибегать к импульсивным поступкам. Если ваши чувства сильны и взаимны, вы сможете уладить все споры искренними разговорами.

Лев

Карта Таро: Король жезлов

Король жезлов является одним из ваших талисманов Таро, ведь он представляет знаки огня. Карта символизирует страсть, вдохновение, теплоту, амбиции и смелость. От природы вы харизматичные лидеры, поэтому звезды советуют использовать благоприятную энергию, идти на риск и попытаться воплотить свою мечту.

Дева

Карта Таро: Девятка мечей

Вас беспокоит невысказанный страх и тревога. Вы скрывали свои заботы и беспокойства, замыкаясь в себе и не желая обсуждать это с ближними. Таким образом, трудности накопились и стали для вас настоящим бременем. Не бойтесь быть уязвимыми. Обратитесь к друзьям или психологу. Или хотя бы напишите о своих чувствах в дневнике. Вам станет легче, когда вы сбросите с себя это бремя.

Весы

Карта Таро: Рыцарь пентаклей

Продолжайте упорно работать – и вы добьетесь успеха. Вы нашли "золотую жилу" – новый проект или инвестиции принесут хороший доход. Рыцарь пентаклей предлагает погрузиться в суть дела и понять, что нужно сделать. Составьте надежный список дел, освободите пространство и время для их решения. Вы сможете расслабиться позже. А пока приступайте к работе.

Скорпион

Карта Таро: Тройка жезлов

Ищите вакансии и возможности. Вы "засиделись" на одном месте, вам нужно движение и развитие. Замечайте сдвиги и перемены. Тройка жезлов показывает, что скоро ситуация может измениться к лучшему. Вы имеете хорошую позицию, чтобы извлечь выгоду от новых возможностей, если только сможете заметить их и вовремя принять меры.

Стрелец

Карта Таро: Двойка мечей

Вы долго, очень долго уходили от ответственности. Пора принять важное решение, иначе вы рискуете упустить возможности, если и дальше будете медлить. Двойка мечей требует полной преданности и сосредоточенности.

Козерог

Карта Таро: Туз пентаклей

Вы любите строить долгосрочные и амбициозные планы на будущее, особенно в отношении вашей работы и финансов. Это отличная неделя, чтобы начать реализацию целей. Туз пентаклей предлагает разработать долгосрочный план, реализация которого займет до одного года. Обратите внимание на карьеру, инвестиции или финансовый менеджмент. За год можно добиться очень много. Ставьте высокие цели и верьте своим возможностям.

Водолей

Карта Таро: Король кубков

Люди ценят ваше мнение и часто обращаются к вам за советами, ведь вы честны, прямы и объективны. Эмоции редко омрачают ваш разум и видение ситуаций. Вы видите вещи такими, какие они есть, через призму собственного эго. Это делает вашу точку зрения ценной для других. Король кубков – карта правосудия и справедливости. Помните о сострадании и осторожности при принятии решений.

Рыбы

Карта Таро: Восьмерка жезлов

От природы вы добрые, теплые, понимающие, смешные и очаровательные. Используйте положительную энергию для расширения и развития социальных связей. Это поможет в делах карьеры и личной жизни. Чем больше разговоров и знакомств у вас будет на этой неделе, тем больше вы получите открытий, идей и энергии.

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