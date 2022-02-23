Очень коварны и способны на месть: астрологи назвали худших свекровей по знаку зодиака
Многие женщины хотели бы, чтобы отношения со свекровью сложились и не возникало никаких конфликтов. Однако везет не всем.
Астрологи издания Fabiosa назвали самых худших свекровей по знаку зодиака, которые очень коварны и способны на месть. Узнайте, кто попал в список.
Дева
Свекрови-Девы будут давать советы при малейшей возможности. Кроме того, они считают, что никто лучше их не позаботятся об их сыне, и даже готовы на месть. К сожалению, невестка будет чувствовать себя полностью подчиненной.
Овен
Свекрови-Овны привыкли все держать под своим контролем и считают, что у детей мало жизненного опыта. Для них важно только их собственное мнение, и если невестка заденет их чувства - могуть отомстить.
Стрелец
Рожденные под этим знаком очень эгоистичные свекрови. Невесткам лучше держать дистанцию с свекровью-Стрельцом и постараться улучшить отношения, признав ее непререкаемый авторитет. Стрельцы очень импульсивны и способны на месть.
Скорпион
Свекрови, рожденные под знаком Скорпиона, могут быть излишне любопытными, коварными и злопамятными. Ссора с ними может навредить семейной жизни и даже привести к разрыву отношений.
Рак
Этот тип свекрови способен довести до крайности любого, даже самого тихого человека. Они всегда будут готовы дать дельный жизненный совет, и если их не услышат - очень обидятся и будут долго упрекать.
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