Обладает особой силой и может привлечь деньги: какой камень подарит успех разным знакам зодиака

Некоторые люди уверены, что есть талисманы, которые приносят удачу и помогают справиться с трудными испытаниями. Астрологи подтверждают их догадки - есть камни, которые излучают особую энергию.

Эксперты по звездам издания Metropoles рассказали о главных талисманах для разных знаков зодиака. Узнайте, какой камень обладает особой силой и может "привлечь" удачу и деньги.

Овен

Аквамарин приносит удачу Овнам и обладает большой успокаивающей силой. Он способствует расслаблению и улучшает сон и самочувствие.

Телец

Очень древний и священный камень лазурит способствует медитации, проницательности, стимулирует интеллект и дисциплину, не вызывая утомления. Этот кристалл идеально подходит для тех, кто родился под знаком Тельца.

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Близнецы

Содалит отлично подходит для повышения концентрации внимания и уравновешивает эмоции. Этот кристалл поможет Близнецам держать себя в руках.

Рак

Родонит нужен тем, кто родился под знаком Рака. Камень помогает наладить как любовные отношения, так и дружеские. Также этот кристалл улучшает настроение и "притягивает" деньги.

Лев

Желтый кальцит дарит жизненные силы и уверенность представителям этого знака. Он стимулирует радость, творчество и эмоциональное равновесие.

Дева

Амазонит помогает уроженцем этого знака обрести счасиье в любви. Кроме того, этот камень снижает умственную перегрузку и напряжение, а также стимулирует творчество и улучшает качество сна.

Весы

Тигровый глаз обеспечивает энергетическую защиту и благоприятно влияет на финансовое положение. Он приносит Весам продвижение в карьере.

Скорпион

Сердолик заряжает энергией, восстанавливает жизненную силу тех, кто его использует, способствуя успеху. Кроме того, он снимает усталость.

Стрелец

Малахит притягивает в жизнь уроженцев знака перемены и помогает сосредоточить внимание на отношениях. Он стимулирует творчество, радость, успех.

Козерог

Цитрин принесет уверенность и процветание в жизнь Козерогов. Он привлекает позитив, хорошее настроение, жизнерадостность и оптимизм. Этот кристалл повышает креативность и ясность ума.

Водолей

Оранжевый селенит заряжает энергией Водолеев. Он повышает настроение, борется с умственной усталостью. Камень приносит радость, облегчая решение проблем и очищая от негативных энергий.

Рыбы

Солнечный камень в 2022 году поможет мечтательным Рыбам максимально использовать энергию удачи. Он повышает креативность, а также помогает вести переговоры.

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