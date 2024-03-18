Новый этап в жизни или романтика: гороскоп на 18 марта для всех знаков зодиака

Скорпионы начнут новый этап в жизни, но задач будет много. Раки смогут наслаждаться романтикой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 18 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Ваш мозг будет работать как заводской конвейер, очень мощно и непрерывно, но не забудьте время от времени все же выключать его для того, чтобы он не поплавился от перенапряжения. Ну и о теле не забывайте, потому что оно тоже нуждается в отдыхе.

Телец

Стоит сегодня превратиться в мастера перевоплощения и адаптации, не идти против системы и правил, потому что это сейчас может быть воспринято как вызов и довольно жестко подавляться. У вас еще будет время для сопротивления. А сейчас молчите и слушайте.

Близнецы

Вы на последнем этапе марафона большого проекта, поэтому стоит выложиться по полной, сосредоточиться именно на завершении всех процессов. Проверьте все саморезы и гайки, чтобы завтра с фанфарами праздновать победу.

Рак

Сегодня вы будете плавать в море любви, игнорируя все вокруг. Вы будете писать стихи о любви на салфетках и рисовать сердечки на документах. Коллеги могут удивляться, но не понимает вас только тот, кто никогда не любил.

Лев

Столкнетесь с суровой реальностью, когда ваши друзья окажутся не такими сказочными, как вы думали, вас разочаровывают коллеги и даже родственники. Возможно, вы слишком много фантазировали, даже о тех, кто вам не безразличен?

Дева

Сегодня вам следует быть как шпион на секретной миссии: без лишних движений и рисков. Не забудьте паспорт дома, не перебегайте дорогу на красный свет и не спорьте с шефом, будьте максимально сосредоточены и законопослушны.

Весы

Ваш девиз на сегодня – "Автоматизируй или умри". Это поможет вам уменьшить рутину и заняться чем-то более увлекательным, например изучением чуть ли не космических технологий. Впрочем, все может свестись к овладению новыми компьютерными программами.

Скорпион

Вы на пороге новой эры в вашей жизни, где вас ждут новые приключения и испытания. Так что вы находитесь в радостном ожидании, предвкушая новые вызовы. И пусть у вас появляется больше ответственности, но это будет довольно весело.

Стрелец

Этот день лучше провести в тишине подальше от чужих глаз. Работайте из дома, займитесь медитацией или составлением бюджетов и избегайте лишних контактов, чтобы и от людей отдохнуть, и сосредоточиться на главных и неотложных задачах.

Козерог

Придется быть детективом, чтобы распутать клубок правды и лжи. Не верьте всему, что слышите, и проверяйте каждый факт, доверяйте только тому, что увидите сами или сможете потрогать руками.

Водолей

Может охватить желание бросить все и убежать и от своих обязанностей, и от привычной рутины, и даже от окружение, которое до недавнего времени вас вполне устраивало. Если вам нужны изменения, почему бы не начать именно с этого понедельника?

Рыбы

Сегодня вам придется решать, каким будет ваше будущее. Готовы ли вы к риску, или предпочтете стабильность? Выбор, конечно, за вами, но помните, что монета всегда падает одной стороной.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.