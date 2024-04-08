Новый этап в жизни или отдых: гороскоп до 14 апреля для всех знаков зодиака 

У Овнов начнется новый этап в жизни, дел будет очень много. Стрельцы смогут немного отдохнуть.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 14 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Эта неделя для вас будет, как марафон с препятствиями, где каждый день – новый этап. Вы будете бежать, как ультрамарафонец, решая дела на всех фронтах: от встреч с важными людьми до танцев с бубнами в коллективе.

Телец

Захочется уюта, как коту, который нашел свое идеальное место на солнышке. Вы будете придумывать тысячу и одну причину, чтобы не выходить из дома: то ли внезапная "болезнь", то ли самопровозглашенный отпуск. Так что запаситесь пледами и горячим какао, ведь ваш диван ждет вас!

Близнецы

Вы будете закладывать фундамент для своего будущего, как строитель, который возводит замок на века. Поэтому возьмите свою волшебную палочку (или банковскую карточку) и приступайте к созданию финансовых чудес!

Рак

Станете королями коммуникации, как телефонные операторы в разгар рабочего дня. Вы будете обсуждать, договариваться и запускать проекты, как космические ракеты. Так что держите свой смартфон заряженным и голосовые связки готовыми к длительным диалогам.

Лев

На этой неделе вам улыбнется повышение, вы будете неуклонно подниматься по карьерной лестнице. Раньше это были лишь слухи, но теперь предложение уже прозвучало, и вы чувствуете себя на седьмом небе и сияете от счастья, как новая копейка.

Дева

Ваши друзья, коллеги и близкие будут болеть за вас, как фанаты за любимую команду. Так что можете смело прыгать в огонь или воду, зная, что за вами – целая армия поддержки, которая в любой момент придет на помощь.

Весы

Ваша миссия на эту неделю – быть лидером, вы сейчас больше похожи на дирижера большого оркестра. Будете организовывать важные встречи и многолюдные мероприятия, умело управляя временем, людьми и обстоятельствами.

Скорпион

Стоите на распутье, как герои в сказках, когда нужно выбрать свой путь. И будет довольно непросто решить, каким путем идти: вперед, назад или топтаться на месте. Будьте смелыми и даже авантюрными, возьмите свою карту приключений и рюкзак со всем необходимым.

Стрелец

Можно немного отдохнуть, ведь вам, как тому супергерою перед финальной битвой, нужно собрать силы перед предстоящими испытаниями. Так что устройте себе релакс и зарядитесь энергией, потому что впереди будет немало приключений.

Козерог

Придется стать экономистами, научиться составлять бюджеты и сметы, по крайней мере – записывать свои расходы и прогнозировать прибыль. Полезно будет осваивать финансовые законы и программы, которые помогут управлять деньгами.

Водолей

Готовьтесь к свету прожекторов – вам будут предлагать новые проекты, которые обещают славу и деньги. Вы сможете выступить перед публикой, устроить выставку, посетить важные мероприятия, поэтому обновите свой гардероб и позаботьтесь о том, чтобы выглядеть потрясающе.

Рыбы

Будет потребность сохранить силы. Вы сможете избегать лишних контактов и сосредоточиться на себе, как йог, медитирующий на вершине горы. Так что отключите телефоны и погрузитесь в мир внутренней гармонии, где можно познать тишину и внутреннюю мудрость.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.