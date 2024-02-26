Новый этап в жизни или ностальгия: гороскоп до 3 марта для всех знаков зодиака

Львы начнут новый этап в жизни, но об отдыхе забывать нельзя. Скорпионы окунутся в ностальгию.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 3 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

На этой неделе вы обгоняете своих соперников и выходите на лидерские позиции. Возможно, вы становитесь победителем в каком-то соревновании или иным способом демонстрируете преимущество в своей области.

Телец

Вас ждет очень эффективная неделя, когда вы успеваете сделать очень многое, каждый день вы выполняете столько задач, которые некоторым и за неделю не выполнить. И при этом вы не чувствуете усталости.

Близнецы

Кажется, кто-то там наверху услышал ваши желания и решил их осуществить, ведь как иначе объяснить то, что каким-то странным образом вы на этой неделе достигаете своих целей и получаете то, что давно хотели.

Рак

Конкуренты могут применить хитрость и даже подлость, которые могут побуждать вас к ответным действиям, вам захочется показать свои максимальные возможности и переиграть всех. И сейчас конкуренция будет вам на руку, вне зависимости от силы ваших противников.

Лев

Новая жизнь почти началась, но у вас есть время и возможность собраться с мыслями и силами. Поэтому не тратьте время на сомнения и размышления, а лучше отдохните так, чтобы потом ни о чем не жалеть.

Дева

О вашем усердии и работоспособности уже ходят легенды, на вас вполне можно полагаться даже в очень сложных вопросах. И сейчас вам нужно эти ваши качества дополнительно монетизировать, ведь вы должны зарабатывать гораздо больше денег, чем получаете сейчас.

Весы

Сейчас продолжаются определенные учебные процессы, когда вы либо прямо сейчас садитесь учить что-то новое, либо устанавливаете, каких знаний и навыков вам еще не хватает для полного счастья и гармонии, и выбираете себе место и уровень обучения.

Скорпион

Эта неделя пробудит у вас воспоминания о прошлом. Возможно, вы вспомните свои школьные годы, каникулы или какие-то ваши зимние развлечения или вы отправляетесь в те места, где вы чувствуете связь с историей.

Стрелец

Если у вас есть такая возможность, то посвятите эту неделю себе и своему здоровью. Ибо ваше эмоциональное напряжение способно ухудшить ваше самочувствие. Дайте себе немного отдохнуть и успокоиться.

Козерог

Ваши идеи нуждаются в быстрой реализации, и именно от этой скорости зависит результат. Поэтому не медлите, не сомневайтесь, а действуйте. Лучше сделать что-то не слишком совершенно, чем упустить удачный момент.

Водолей

Перед вами открывается много возможностей, и вы можете не знать, что выбрать, потому что они выглядят очень привлекательно. Это может касаться как вашей работы, так и путей самовыражения в других сферах.

Рыбы

Проведите эту неделю в размышлениях и концентрации, когда вы разбираетесь в очень глубоких жизненных вопросах и решаете, куда идти дальше. И в настоящее время лучше ограничить свою активность и общение.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.