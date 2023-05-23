Новый этап в жизни или неприятности: гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака

Весов ждет новый этап в жизни, им нужно принять важное решение. Львы могут попасть в неприятности.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Деньги сегодня появляются совсем неожиданно. То ли на должника вдруг нарвететесь и напомните о долгах, то ли руководство решит вас поощрить и выпишет какую-то премию, то ли клиент окажется очень щедрым и значительно переплатит за товары или услуги.

Телец

Со стороны кажется, что вы несколько заторможены, можете даже услышать замечания по этому поводу, но вы просто сосредоточены, поскольку выполняете очень важную работу, с которой вам непросто справиться. Не обращайте внимания на замечания, просто работайте.

Близнецы

День может оказаться физически тяжелым, ведь приходится много ходить, даже бегать, двигаться, что-то переносить, общаться с не очень приятными людьми. Но вы выполняете столь важную миссию, что все готовы преодолеть ради цели.

Рак

Отправляетесь сегодня на поиски чего-то нового, то ли знаний, то ли впечатлений, то ли эмоций, то ли знакомств. Ведь сколько можно сидеть на месте, пришло время менять что-то, можно даже все, чтобы начать жизнь сначала.

Лев

Собственные страхи и ограничения увеличивают шансы попасть в непонятную ситуацию, где может понадобиться чужая помощь для того, чтобы решить все сложные моменты. Ведь вам будет сложно видеть всю картину, все аспекты и обстоятельства.

Дева

Особенно важно сегодня честно распределить те деньги, которые к вам приходят, учитывая и собственные базовые нужды, и желания родных, и на здоровье что-то отложить, и на развитие, и о благотворительности не забыть.

Весы

Завершается какой-то проект или определенная фаза вашего сотрудничества, когда внезапно отпадают партнеры, на которых вы рассчитывали. Ну что ж, кажется, пришло время отправиться вам в самостоятельное плавание, ни на кого больше не рассчитывая.

Скорпион

Будете выбирать для себя новые стратегии, ведь сколько бы вы ни старались, старые подходы уже не работают. Так что устанавливайте для себя новые цели, новые правила, рассматривайте новые возможности, но не забывая и о своих давних мечтах, которые вы все же хотите воплотить.

Стрелец

Выполняете сейчас очень сложные задачи и еще и в интенсивном режиме. Но вы сами по каким-то причинам согласились тянуть эту лямку, с которой едва удается справиться. Попытайтесь все же ослабить эти невероятные нагрузки, растяните их хотя бы во времени.

Козерог

Бежать сломя голову сегодня не рекомендуется, желательно максимально соблюдать правила безопасности, все официальные предписания и даже правила пунктуации. Словом, будьте взвешенными и спокойными, чтобы скорее добиться желаемого.

Водолей

Приходится отстаивать свои помыслы и идеалы, идеи и концепции. В общем, сегодня вы должны демонстрировать какие-то свои достижения, таланты, проекты, показывать большим количеством людей все, на что вы способны.

Рыбы

Сколько уже можно валить на себя столько работы и тянуть все это так интенсивно, что все лошади на вас оглядываются? Позаботьтесь о себе, распределите обязанности между другими членами команды, в конце концов, пора уже управлять процессами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.