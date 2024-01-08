Новый этап в жизни или депрессия: гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака 

Овны начнут новый этап в жизни, оставив позади все трудности. Львов может накрыть депрессия.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 8 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Для многих новая жизнь начинается сегодня, когда вы начинаете новую неделю, новый год и новые проекты. Вы сделали выводы и приняли для себя важные решения, позволившие сделать решительные шаги навстречу новому.

Телец

Конкуренты сегодня проявят себя, и это вам хороший знак о том, что нужно как-то двигаться и расти. Потому что пока вы расслабляетесь и наслаждаетесь жизнью, другие активно работают над тем, чтобы стать лучше.

Близнецы

Будет возможность немного перевести дыхание и провести этот день так, как вам хочется, займитесь делами, которые вас вдохновляют, посвятите время себе, наслаждению и отдыху. По крайней мере, найдите возможность расслабления.

Рак

Сейчас можете обратить внимание на какие-то новые направления в работе или те аспекты, которые раньше не обращали внимания. И начнете активно интересоваться и разрабатывать новые направления, приподнимая все новые и новые пласты.

Лев

Может накатить депрессия, особенно остро проявляющаяся на фоне уменьшения активности после бурных праздников. Поэтому сейчас особенно важно найти золотую середину между работой и отдыхом.

Дева

Благоприятное время для решения своих имущественных вопросов. Вы можете завершить оформление бумаг на недвижимость, купить еще что-то значительное и важное, от чего вы будете чувствовать себя гораздо увереннее.

Весы

Участвуете в каких-то событиях, соревнованиях, конкурсах. И не только как зритель, но и как непосредственный участник. И можете даже получить какие-то призовые места, а еще – познакомиться с очень положительными людьми.

Скорпион

Вы сегодня способны на подвиги, готовы брать на себя очень много работы и ответственности, ведь у вас появляется цель, к которой вы всей душой стремитесь. Вот и будете стараться изо всех сил.

Стрелец

Будет казаться, что вы сегодня – жертва обстоятельств, и от вас ничего не зависит. Ведь вы подчиняетесь и согласны с тем, что с вами происходит, мол, нет другого выхода. Но не торопитесь, внимательно изучите все пути и найдите выход.

Козерог

Наконец-то вы воплощаете то, о чем давно мечтали, что лелеяли, вынашивали и долгое время обдумывали и работали над теорией. И вот вы уже приобретаете нужные материалы, заказываете работы и начинаете работать.

Водолей

Накатывают приятные воспоминания о светлых моментах в вашей жизни. На глаза попадаются старые фото, сувениры и вещи, запускающие механизм вашей ностальгии. И вы уже не сдерживаете свои эмоции.

Рыбы

Будете делать важный выбор, решать буквально пан или пропал. И это будет очень сложно, поскольку есть много разных факторов, которые нужно учесть. Возможно, потребуется собрать больше информации.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.