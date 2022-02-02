Новый этап в жизни и денежный успех: гороскоп на 2 февраля

У Водолеев жизнь может измениться коренным образом, и они достигнут новых высот, а Стрельцам могут предложить стать преподавателем или наставником. Скорпионов же ожидает небольшой финансовый бонус, который станет первой ласточкой денежного успеха.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 1 февраля. Кто будет работать над перспективным проектом, а кто пообщается с вдохновляющими людьми, читайте дальше.

Овен

Вам попадется очень интересный проект, который потребует от вас определенного авантюризма – нужно будет поставить на карту буквально все. Но благодаря ему вы можете стать очень известны и это принесет вам значительные финансы.

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Телец

Работа сегодня вас утомляет, но не потому, что тяжелая, а потому, что вы уже устали от однообразия, так хочется чего-то нового и неизведанного, а вы вынуждены все время выполнять одни и те же функции, и это очень утомляет.

Близнецы

Активное общение с интересными и вдохновляющими людьми способно сделать этот день очень ярким и незабываемым, ведь ваши собеседники могут вдохновить вас на определенные совместные проекты, которые могут стать очень успешными.

Рак

День проходит спокойно, вы больше отдыхаете, чем работаете, много думаете, мечтаете, планируете. В конце концов, погружаетесь в себя, сознательно ставите все процессы на паузу, чтобы разобраться в себе и сложившейся ситуации.

Лев

Кто-то пытается согнать на вас свою злобу и будет достаточно остро выражаться. Не беспокойтесь, вся эта критика вас совсем не касается, просто вы попали под горячую руку и острый язык не слишком сдержанных людей.

Дева

С началом февраля у вас открывается второе дыхание, и сейчас вы готовы разрабатывать новые планы и двигаться в другом направлении. Да и возможности, которые перед вами раскрываются, будут для вас очень интересными и вдохновляющими.

Весы

Все вокруг как будто сговорились игнорировать вас, встречи переносятся, контакты и контракты срываются, отменяются, и вы находитесь в определенной растерянности. Оставьте их всех в покое и проведите день в максимальном расслаблении.

Скорпион

Небольшой финансовый бонус, который вы сегодня получите, станет первой ласточкой вашего денежного успеха. Возможно, это будет первая зарплата на новом месте, премия или первая прибыль от бизнеса, который вы недавно начали.

Стрелец

Ваши профессиональные навыки, опыт и настойчивость в достижении целей получают сегодня самую высокую оценку и становятся примером для подражания. Впрочем, сегодня вам могут предложить стать преподавателем или наставником, чтобы учить других.

Козерог

Весь день будет наполнен большим количеством ответственных дел, и от этого вы очень напряжены, потому что вам нужно проявлять всю свою волю и решительность. И только ближе к вечеру можно будет немного расслабиться.

Водолей

Просто сегодня вы делаете то, что изменяет вашу жизнь коренным образом, потому что начинается новый этап, который может поднять вас на небывалые высоты. И хотя сегодня может все казаться не так радостно, но в конце концов все обещает быть достаточно фееричным.

Рыбы

Происходит определенное обновление вашей жизни, в голове проясняется и к вам приходят какие-то идеи, осознания, вы делаете парадоксальные выводы, вы видите, что действительно важно, а что может и подождать.

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