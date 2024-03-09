Новые знакомства или романтика: гороскоп на 9-10 марта для всех знаков зодиака

Скорпионы заведут на выходных новые знакомства и отлично проведут время. Водолеи окунутся в романтику.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 9-10 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы можете провести эти дни, превратившись в кокон, который лежит на диване, погружаясь в сериалы. Ваша душа будто заряжается для будущего прыжка в неизвестное, но пока вы решили, что еще одна серия – это именно то, что вам нужно.

Телец

Вам, возможно, придется отложить свои грандиозные планы о завоевании мира, ведь нужно немного поработать, но делая то, что любите больше всего – организовывая свою коллекцию книг по цвету, оттенку и размеру.

Близнецы

Готовьтесь к выходным, которые будут настолько насыщены, что вам понадобится отдых, чтобы отдохнуть от отдыха! Найдите время между культурными мероприятиями, домашними делами и спонтанными приключениями для того, чтобы спланировать следующую неделю.

Рак

Эти выходные вы посвятите планированию новых финансовых приключений, которые могут значительно улучшить ваше материальное положение. Возможно, вы не найдете кладов пиратов, но ваши идеи могут оказаться не менее ценными.

Лев

Вы будете работать так, будто весна – это не просто время года, а спортивное мероприятие, где вы – главный участник. Вы будете копать, резать и организовывать с такой энергией, что даже соседи захотят приобщиться или хотя бы посмотреть, что вы там вытворяете.

Дева

Вы наконец-то найдете время для шопинга, и это будет не просто покупка – это будет поход за всем необходимым, чтобы пережить любой апокалипсис или засуху. Будете стремиться к тому, чтобы ваши запасы могли бы обеспечить небольшой городок.

Весы

Вам не удастся уйти от работы, даже в выходные. И кто знает, возможно, именно эти выходные станут началом вашей новой успешной карьеры или хотя бы дадут вам повод для хороших воспоминаний.

Скорпион

Ваши выходные будут полны новых знакомств, которые вдохновят вас на неожиданные поступки. Возможно, вы даже решите вести блог о путешествиях или о выращивании растений.

Стрелец

Вы быстро справитесь с домашними делами, чтобы освободить время для друзей и хобби. Кто знает, возможно, вы даже откроете новое увлечение, например, вязание носков, шахматы или рисование. И это может превратить обычные выходные в эпические приключения.

Козерог

Отправляйтесь в путешествие, даже если это будет просто поход в ближайший парк. Вы получите удовольствие, новые впечатления. И не забудьте взять с собой хорошее настроение и открытость для новых знакомств.

Водолей

Эти выходные могут быть наполнены романтикой и незабываемыми моментами, ведь звезды благоприятны для новых знакомств. Вы можете встретить того, кто очарует вас своей уникальностью и искрой в глазах.

Рыбы

Ваши выходные могут стать настоящим сюрпризом, когда старые друзья или родственники внезапно появятся на пороге. Это будет прекрасная возможность для вас восстановить забытые связи и поделиться новыми историями.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.