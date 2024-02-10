Новые впечатления или много хлопот: гороскоп на 10-11 февраля для всех знаков зодиака

Раки отправятся в путь и получат много приятных впечатлений. Львы будут заняты домашними хлопотами.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 10-11 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Гости могут нагрянуть как гром с ясного неба, ни предупредив, ни поинтересовавшись вашими планами. И от вас зависит как к этому относиться – изменять планы или принимать эту "неожиданную радость".

Телец

В голову лезут какие-то философские премудрости, захочется глубже погрузиться в изучение сложных тем, получить пищу для мозга, познать дзен и набраться знаний от разных мудрых людей.

Близнецы

Захочется какого-то вселенского спокойствия и умиротворения, присоединения к чему-то величественному и непостижимому, в результате вы можете оказаться в горах, на берегу реки или даже моря, где-то в местах силы.

Рак

Не сидите дома, отправляйтесь куда-то за новыми впечатлениями или старым добрым чувством ностальгии. Возможно, будет возможность посетить родные места, помочь родственникам или просто прогуляться милыми вашему сердцу местами.

Лев

Домашние дела увлекут вас с головой, нужно будет сделать генеральную уборку, разобраться с летними и зимними вещами, что-то перестирать, что-то отдать в ремонт, а с чем-то и навсегда попрощаться.

Дева

У вас сейчас идет бурная светская или деловая жизнь – намерены посетить немало разных мест и принять участие в различных важных мероприятиях, деловых или культурных, насладиться общением с людьми и с прекрасным.

Весы

Хоть выходных у вас целых два дня, но вы эти дни настолько заполняете разными делами, что нет ни одной свободной минуты – и встреч у вас сейчас немало, и определенные работы по дому нужно проделать, и родным внимание уделить.

Скорпион

Должны решить какие-то глобальные домашние проблемы, например, починить электропроводку, заменить сантехнику, трубы, отопление, сделать генеральную уборку, даже небольшой ремонт. Словом, отдыхать не придется, когда такие дела делаются.

Стрелец

Это будут выходные, когда вы полностью отдаетесь учебе, возможно, посещаете какие-то курсы или мастер-классы, онлайн или офлайн, а может, займетесь самообразованием, прочтете и законспектируете какие-то важные книги.

Козерог

Надо побыть в тишине и одиночестве, собраться с мыслями, проанализировать все, что с вами происходит и составить планы на ближайшее будущее. Поэтому не стоит на себя сейчас брать какие-то обязанности, освободите время на размышления.

Водолей

Планы могут внезапно измениться, вы рассчитывали провести время на улице, принять участие в каких-то мероприятиях, частных или личных, но погода или другие непреодолимые обстоятельства меняются и приходится заниматься чем-то другим.

Рыбы

Хорошее время для того, чтобы собрать друзей, родственников, побыть вместе, если позволит погода, то на природе или в милом уютном месте. В конце концов нет разницы где, главное, чтобы вы были вместе и кайфовали от того.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.