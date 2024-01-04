Новые возможности или романтика: гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака 

Перед Водолеями откроются новые возможности, которые очень порадуют их. Девы будут наслаждаться романтикой.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 4 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Начинаются какие-то новые процессы, у вас будет возможность попробовать что-то новое, получить новые знания, научиться новым навыкам, вы думаете о новой работе и получаете интересные впечатления.

Телец

Поддержка ваших друзей и родных сегодня особенно важна. Вам сейчас так хочется ощутить надежный тыл, крепкую стену, о которую можно было опереться. Не ждите милостей от природы, обратитесь к своему окружению за помощью, хотя бы эмоциональной.

Близнецы

Главная тема дня – контроль. И это касается как контроля в целом над своей жизнью, так и над какими-то ее конкретными аспектами - работой, семьей, отношениями. Не пускайте ничего на самотек.

Рак

Участвуете в каком-то значительном событии: соревновании, выставке, конференции, где у вас будет возможность показать все свои таланты и свершения. А еще – познакомиться с интересными позитивными людьми, которые вас будут вдохновлять.

Лев

Деловые контакты обещают быть содержательными и перспективными, а не просто приятными. Неожиданно получите кучу комплиментов и различных приятных отзывов как о вашей работе, так и о ваших личностных качествах.

Дева

Личная жизнь сегодня активизируется. У вас могут быть свидания, тесное общение, милая болтовня ни о чем, но с элементами флирта. И середина зимы уже вам не кажется серой и беспросветной.

Весы

Судьба вас сегодня может занести куда-то в высший свет, в светское общество, вы окажетесь среди интересных людей и обстоятельств. Общение с таким окружением может придать вам уверенности и вдохновения.

Скорпион

Коллективная работа сегодня будет особенно успешна, когда вы чувствуете себя маленьким винтиком большой мощной машины. И вам очень нравится эта роль, когда нужно отвечать только за свое направление, а не за все на свете.

Стрелец

Давние друзья и бывшие коллеги сегодня могут вам предложить что-то интересное, возможно, какие-то новые проекты, совместный бизнес, работу, о которой вы давно мечтали. И вам следует внимательно к ним прислушиваться и обсудить все нюансы.

Козерог

Пришло время строить что-нибудь новое в вашей жизни. К примеру, новые отношения, бизнес, а может, и в буквальном смысле – дом. Впрочем, можете ограничиться и ремонтными работами, когда вы что-то улучшаете, а не возводите с нуля.

Водолей

Происходит настоящий прорыв, вы открываете для себя новые пути, новые идеи, новые возможности, новые направления, по которым вам хотелось бы продвигаться. Жизнь впереди будет казаться очень светлой и понятной.

Рыбы

Возможен запуск нового проекта, бизнеса или хотя бы объявления о начале чего-то нового. У вас сегодня очень хорошо работает голова, да и язык хорошо подвешен, вы способны увлечь других своими идеями и привлечь поклонников на свою сторону.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.