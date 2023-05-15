Новые возможности или риск обмана: гороскоп на неделю до 21 мая для всех знаков зодиака

Овнов ждут новые возможности, которые дадут шанс изменить жизнь в лучшую сторону. Стрельцы могут стать жертвами обмана.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 21 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Открываются широкие возможности и дороги даже в буквальном смысле слова, ведь вам придется куда-то ехать для того, чтобы изменить к лучшему свою жизнь. И на этой неделе становится окончательно понятно, куда и когда вам необходимо будет ехать.

Телец

Те препятствия, с которыми вы сталкивались в последнее время, на этой неделе легко и непринужденно растворяются, или вы их преодолеваете довольно быстро и безболезненно. Также у вас появляются какие-то поклонники и покровители, которые вам усиленно помогают.

Близнецы

Эта неделя будет очень приятной, наполненной хорошими впечатлениями и аплодисментами, ведь приходит время вашей славы, растет ваша популярность в социуме. И это может касаться как основной деятельности, так и хобби, которыми вы занимаетесь.

Рак

Ваш острый ум стремится к новым впечатлениям и вы начинаете искать какие-то новые увлечения, занятия, которые бы вам добавили той же новизны и удовольствия. И эти изыскания могут вывести вас на совершенно новую деятельность.

Лев

Иностранцы на этой неделе активизируются. И это касается как личных контактов, так и деловых. Ваша деятельность и ваша личность могут заинтересовать международные структуры, и вам предложат сотрудничество.

Дева

Вы слишком много сейчас работаете, и это может выйти боком, ведь несоблюдение здорового баланса между работой и отдыхом грозит бешеным переутомлением и выгоранием. Поэтому все же находите время для сна и отдыха.

Весы

Вам сейчас будет безумно везти, ведь все обстоятельства складываются нужным для вас образом, происходит именно то, что кратчайшим путем приближает вас к желаемой цели. Причем, вы получаете гораздо лучший вариант, чем тот, на который рассчитывали.

Скорпион

Вы склонны сейчас слишком перестраховываться. Конечно, осторожность нужна, но она не должна разрастаться до параноидальных проявлений. Возможно, вам нужно добавить какой-то уверенности, смелости, запастись дополнительными средствами защиты.

Стрелец

В финансовых вопросах на этой неделе нужно быть достаточно внимательными и даже осторожными, поскольку растет вероятность мошенничества или проблем из-за собственной невнимательности. Лучше вообще перенести на потом все важные финансовые операции.

Козерог

Сейчас наступает самый благоприятный период для вашего карьерного роста, ведь у вас будет возможность проявить себя как можно лучше и показать и себе, и коллегам, и руководству все свои таланты, опыт и компетенции, которые обязательно будут отмечены.

Водолей

Хотелось бы больше отдыхать, но наступает горячая пора, когда нужно ковать железо, пока горячо, так что вы будете очень активно работать, используя все имеющиеся средства, и делать это максимально быстро и продуктивно.

Рыбы

Активность на этой неделе снижается, как ваша собственная, так и вокруг вас все немного стихает. И вы можете использовать эту паузу для того, чтобы завершить все дела, которые за вами тянутся уже длительное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.