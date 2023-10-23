Новые возможности или повод для праздника: гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака

Перед Овнами откроются новые возможности, которые нельзя упустить. У Скорпионов будет повод для праздника.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня перед вами открываются новые возможности, на которые вы даже не надеялись, но вам предлагают что-то совершенно невероятное, и вы готовы решиться бросить все и отважиться на этот эксперимент.

Телец

Руководство вам сегодня может предложить даже повышенную зарплату, настолько вы будете важны и даже незаменимы. Ведь ваше трудолюбие, настойчивость и усердие достойны большего вознаграждения.

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Близнецы

Будет стремление и возможность максимально расчистить все вокруг себя, выбросить то, что уже отработало свой ресурс, и даже то, что вас просто раздражает. Так что вы целый день будете заниматься чисткой пространства.

Рак

Ваши планы и проекты сегодня могут быть обнародованы, вы готовы отстаивать их перед инвесторами, демонстрировать в виде презентаций, показывать людям и ждать обратной связи.

Лев

Сегодня очень важно работать всем вместе и решать все сложные вопросы совместно с единомышленниками. Помощь хорошо обученного и слаженного коллектива будет очень своевременной и уместной.

Дева

Личные дела сегодня будут важнее любых других, поэтому вы сейчас решаете все эти вопросы, выясняете отношения, проводите переговоры, заключаете частные соглашения.

Весы

Уверенность и решительность вам сегодня помогут справиться с очень сложными препятствиями. Иногда можно все решить просто наскоком, пока ни вы, ни ваше окружение не пришли в себя.

Скорпион

Вы сегодня готовитесь к каким-то событиям, праздникам, семейным или производственным, занимаетесь декором, продумайте меню, готовите подарки и праздничную программу. Несмотря на ограниченный бюджет, вам нужно будет совершить настоящее чудо.

Стрелец

Будет много свободного времени и вы его можете использовать для того, чтобы поработать головой – что-то воображать, фантазировать, переосмысливать, взвешивать и сомневаться, выбирать варианты и принимать решения.

Козерог

У вас сейчас не будет желания работать, и вы всеми способами хотите избежать различных производственных и деловых вопросов, и вам даже это удается. Просто перенесите решение всех рабочих проблем хотя бы на вторник.

Водолей

Гениальные идеи, которые приходят вам сегодня в голову, способны изменить вашу жизнь. И вы как раз сейчас готовы воплотить их в реальность и уже делаете первые шаги в этом направлении – пишете бизнес-план и ищете помощников.

Рыбы

Вы сегодня переполнены рвением, энергией, идеями и желанием их воплотить. Впереди вас именно та цель, к которой вы столько времени стремились, и вы уже вот-вот должны достигнуть.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.