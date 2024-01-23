Новые возможности или перемены: гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Перед Овнами откроются новые возможности, которые нельзя упустить. В жизни Козерогов произойдут перемены.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Появляется отличная возможность проявить свои лучшие качества, таланты и реализовать давние стремления, словом, самореализоваться, найти именно то направление, которое вам будет ближе всего по душе.

Телец

Общение с мудрым и знающим человеком сегодня будет очень своевременным, ведь вам так нужен добрый совет или ответ на один важный вопрос. И здесь вам попадется тот человек, который даст исчерпывающие ответы и покажет нужное направление.

Близнецы

Деньги вам сегодня могут упасть прямо с неба, особенно это будет приятно, если вам сейчас очень нужны средства для осуществления каких-то давних мечтаний, а не просто на жизнь или для банального проедания.

Рак

Будьте сегодня очень быстрыми и решительными, не тормозите. Если вам нужно будет принять какое-то решение, то не рассуждайте слишком долго, а сразу рвитесь в бой. А потом уже разберетесь, правильно ли вы поступили.

Лев

Осторожно воспринимайте комплименты, которые вы получаете сегодня, не все они будут искренними, хотя будут выглядеть приятными. Но их двусмысленность или тон могут вызвать у вас сомнения. Возможно, таким образом вами могут манипулировать.

Дева

Встречи с важными людьми сегодня будут особенно продуктивны. Этот день словно специально предназначен для того, чтобы вести переговоры, находить нужные аргументы, которые бы склонили собеседников на вашу сторону.

Весы

Обычный рабочий день вы понемногу втягиваетесь в свой рабочий график, трудитесь много и напряженно. А приятным бонусом сегодня будут теплые встречи с давними друзьями – внезапные или запланированные.

Скорпион

Появляются дополнительные источники финансирования, к примеру, вы можете что-то выгодно продать – товары, услуги, консультации, посредничество. Возможно, именно сейчас вы получаете первые деньги в вашей новой бизнес-деятельности.

Стрелец

Скучная и бюрократическая работа сегодня будет не только необходимой, но и очень успешной. Вам удается завершить какие-то длительные процессы, закрыть все вопросы, касающиеся отношений с официальными инстанциями.

Козерог

Приходят новые сведения, способные кардинально изменить и ваши планы, и направления, по которым вы собирались продвигаться. Но выяснится, что все это уже не актуально, поэтому приходится разрабатывать новые пути продвижения.

Водолей

Сегодня лучше заняться собственными проектами, а не работать на кого-то, даже если вы трудитесь наемным работником. Если у вас есть собственный бизнес, хоть небольшой, то пришло время, когда о нем узнает много людей.

Рыбы

Можете столкнуться с какими-то вызовами и провокациями, кто-то пытается вас брать "на слабо", толкать на какие-то не совсем благородные поступки, заманивать на скользкий путь. Поэтому будьте внимательны и осторожны.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.