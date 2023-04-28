Новые возможности или финансовые проблемы: гороскоп на 28 апреля для всех знаков зодиака

Стрельцов ждет общение с приятными людьми, перед ними откроются новые возможности. Козероги столкнутся с финансовыми проблемами.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 28 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Повышается градус напряжения, у вас не хватает терпения переносить чужие недостатки и ошибки, и вы можете выражать свое недовольство и даже раздражение. Иногда об этом нужно говорить, но все же не переходите не личности.

Телец

Вы пытаетесь сегодня проявить свои лучшие качества и сделать все, чтобы показать себя с лучшей стороны. И это хорошо, что вы хорошо знаете обо всех своих конкурентных преимуществах и не пытаетесь скрыть их от других.

Близнецы

К концу недели накопилось немало невыполненной работы, так что целый день вы можете посвятить тому, чтобы разобрать все эти завалы и завершать те дела, которые нуждаются в завершении. К счастью, новой работы не предвидится.

Рак

Вы находитесь в радостном подъеме, попадая под влияние вашего окружения, тех людей, которые создают основу вашей команды. К счастью, у вас очень положительная команда, в том числе и ваша семья, которые вам всячески помогают. Даже с хорошим настроением.

Лев

Везде сегодня успеваете: советы всем дать, и помочь нуждающимся, порядок вокруг себя навести, и дополнительную ответственность взять, и поруководить в случае необходимости. Также вы можете инициировать разные активные действия, которые создадут вокруг вас мощную команду.

Дева

День будет способствовать ностальгическим воспоминаниям и полному погружению в прошлое, возможно, вы отправляетесь в места своего детства и юности, где встречаетесь с друзьями и людьми, с которыми вам когда-то было хорошо.

Весы

Вы находитесь в полном равновесии и покое, ведь вы сделали все запланированное и уже можете позволить себе отдыхать и заниматься собственными делами и разными приятными делами, своими увлечениями.

Скорпион

Каким-то чудом вы избегаете сегодня очень сложных ситуаций, хотя, казалось, что все предпосылки способствуют полному провалу. Но кто-то там наверху вас оберегает и беспокоится и о вашем душевном покое, и о ваших успехах.

Стрелец

Благодаря общению с приятными людьми, этот день вам будет казаться очень милым, а настроение будет приподнятое. Ведь перед вами сейчас появляются новые возможности, и вы уже рисуете перед собой новые планы и перспективы.

Козерог

Возникает острая потребность в деньгах и требует очень непростых решений. К примеру, найти в вашем и так плотном графике дополнительное время для еще одной работы или определиться с тем, что можно срочно продать.

Водолей

Есть необходимость овладеть какими-то дополнительными навыками или получить новые знания, словом, сядете за изучение необходимых дисциплин. Впрочем, ситуация может потребовать более серьезного и подхода и придется получать очередное высшее образование.

Рыбы

Приходит большая сумма денег, которой вы можете распоряжаться по своему усмотрению и ни с кем ее не делить. К примеру, купить какую-то технику, мебель или даже какую-то недвижимость, вложиться в ремонт или позволить себе отдых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.