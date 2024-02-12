Новые планы или романтика: гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака 

Тельцы будут строить новые планы, у них все получится. Раки окунутся в романтику.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 12 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы сейчас избавляетесь от чего-то старого, того, что уже не имеет смысла. И у вас возникает желание покинуть все устаревшее и ненужное, выбросить и вытереть все то, что уже не доставляет вам радости.

Телец

Новые планы и стремления, которые у вас сегодня появляются, свидетельствуют о том, что энергии у вас сейчас достаточно не только для поддержания своей жизнедеятельности, но и для каких-то желаний, идей и стремлений.

Близнецы

Трансформируйте сегодня свою старую жизнь во что-то новое и прекрасное. Но не следует отказываться от всего, чем вы раньше занимались, просто сделайте ревизию и оставьте то, что доставляет вам радость.

Рак

Вопросы личной жизни сегодня очень актуальны. Вы думаете о любви, о своих любимых, готовите какие-то сюрпризы или свидания, наконец все ваши мысли направлены именно на вопросы отношений.

Лев

Неудивительно, что вы сегодня можете попасть под волшебство красивых слов и стать жертвой иллюзий. Кто-то может очень красиво выражаться, заманивать вас в невероятно привлекательную даль и рисовать отличные перспективы.

Дева

Кто-то ограничивает вас сегодня в действиях, перед вами выставляют какие-то препятствия и как бы придерживают. Впрочем, может оказаться, что все это во благо, вас могут придержать, чтобы вы не сделали какие-то поспешные или неверные шаги.

Весы

Сегодня будут просто безумные страсти, то ли вас в чем-то обвиняют, или вы расшатываете ситуацию. В конце концов, вы все эти обострения проживаете довольно успешно, все завершается выяснением отношений и миром.

Скорпион

Интересные деловые предложения, которые вы сегодня получите, стоит рассмотреть внимательно, тщательно примерить к себе все эти реалии и представить себя уже в этих обстоятельствах. Кажется, вам подходят все эти перспективы по очень большому количеству параметров.

Стрелец

Готовьтесь к изменениям, которые вы сами и инициируете. Вот скучно вам сейчас просто так сидеть на месте и выполнять свои привычные функции, вам сейчас нужно куда-то двигаться, чего-то достигать, чему-то учиться, так что вы и начинаете мутить воду.

Козерог

Сегодня будете выступать и убеждать, призывать и вдохновлять. Будьте готовы к трибуне, даже если собирались этот день провести очень тихо и по-домашнему. Но приходится открывать рот и отстаивать правду или собственные права.

Водолей

Для бизнеса и финансовых дел сегодня очень благоприятный день. И показатели вы получаете хорошие, и перспективные сотрудники приходят, да и новые идеи приобретают уже четкие очертания и обещают хорошие прибыли.

Рыбы

Сильные мира сего будут к вам сегодня особенно благосклонны, какие-то очень уважаемые люди могут вам выразить поддержку, давать полезные консультации или сделать что-то вполне конкретное в вашу пользу, как-то заботиться и дать защиту.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.