Новые планы или депрессия: гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака 

Раки запустят новые проекты, которые принесут им успех, а Львы сменят планы. Стрельцов накроет грусть, они могут страдать от депрессии.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 11 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

День напряженный, будет немало разных разговоров, контактов, вы договариваетесь о каких-то важных долговременных планах, обсуждаете очень важные аспекты, проекты, которые будут реализовываться в будущем.

Телец

Не стоит сегодня стараться как можно больше переработать работы, наскоком решить все вопросы. Хотя время у вас будет и ограничено, но подход должен быть взвешенный, составьте тщательный график и следуйте планам.

Близнецы

День будет творческим, вы сейчас очень жаждите разных форм самовыражения, ищете если не себя, так разные способы познать этот мир и получить удовольствие. Так что вы сейчас много экспериментируете и творите.

Рак

Сегодня можно запускать новые проекты, начинать важные процессы, новые бизнесы, можно объявлять о своих намерениях. В конце концов, можно уже начинать новую жизнь после новогодних праздников.

Лев

Начните воплощать что-то новое, меняйте планы и идите туда, где вам интересно. Вы довольно долго занимались какими-то делами и нужно уже признаться себе, что интерес вы потеряли. И нет смысла выполнять скучную работу.

Дева

Посоветуйтесь сегодня со специалистами или командой поддержки, вам нужно получить всесторонний взгляд, а не руководствоваться собственными соображениями. Ведь даже просто посторонний взгляд вам сейчас очень пригодится.

Весы

Сказывается усталость. Вы на этой неделе уже столько всего сделали, что сегодня нужна небольшая передышка, чтобы оставаться в форме. И лучше устроить себе выходной и провести весь день максимально расслабленными.

Скорпион

Кто-то будет пытаться вас вывести из себя, провоцировать на эмоции, тогда как вы настроены мирным путем решить все вопросы. Вот и оставайтесь в своем гармоничном состоянии, избегайте общения и конфликтов.

Стрелец

Вас могут накрыть какие-то грустные настроения. Но учитывая события вокруг нас, зиму, тьму и послепраздничное состояние – это вполне нормальное состояние. Ведь бывает время для радости, а бывает и для грусти.

Козерог

Есть сегодня поддержка от разных людей – материально и морально вам будут помогать как ваши родственники, так и друзья. Стоит только попросить о помощи, как они готовы открыть свое сердце и кошельки.

Водолей

Будете иметь прекрасную возможность насладиться благами мира, получить какое-то поощрение, приятные впечатления и процедуры, посетить какие-то культурные мероприятия, ведь у каждого свое понимание наслаждения.

Рыбы

Жизнь выходит на тот размеренный темп, который позволяет находиться в гармоничном и продуктивном состоянии, спокойно работать, общаться с положительными людьми, словом, наслаждаться жизнью.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.