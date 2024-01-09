Новые перспективы или счастливый случай: гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака 

Перед Тельцами откроются новые перспективы, уроженцы знака получат хорошие новости. Львам стоит воспользоваться счастливым случаем, который подарит им судьба.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 9 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будет шанс насладиться общением с умными людьми, ваши встречи будут очень интересны и содержательны – будет и о чем поговорить, и о чем вспомнить, и о чем договориться на перспективу.

Телец

Вы с новыми силами сегодня начнете работать, будто открывается второе дыхание, вы видите перед собой хорошую перспективу и привлекательную цель – и смело отправляетесь на покорение вселенной.

Близнецы

Вы сегодня должны завершить все предыдущие работы, отдать так сказать все долги, которые накопились еще с прошлого года. Конечно, физически будет тяжело, но ничего не поделаешь – если пообещали, то нужно придерживаться слова.

Рак

Старайтесь сегодня очертить свои границы, жестко выставить кордоны, чтобы думавшие их протиснуть отказались от своих намерений. Вы должны более ясно транслировать свое желание быть свободными и независимыми.

Лев

В вашу жизнь врывается именно тот случай, который может изменить все в корне. Поэтому готовьтесь к неожиданностям, не воспринимайте все, что с вами происходит как нечто стабильное, потому что на самом деле сейчас все очень неустойчиво.

Дева

Хоть вы и не рассчитывали на поступление денег, но сегодня у вас они каким-то образом появляются. И это будет очень вовремя, поскольку после праздников финансов у вас стало значительно меньше.

Весы

Нужно будет напрячься и хорошо поработать, чтобы успеть сделать как можно больше, вам в течение этой недели понадобится пару свободных дней, поэтому сейчас вы должны отработать, чтобы потом отдыхать.

Скорпион

Двигайтесь в том же направлении, которое вы выбрали, соблюдайте привычные ритуалы, будьте традиционными и предсказуемыми. Сегодня не стоит делать никакие финты, потому что какие-то внезапные действия могут сыграть против вас.

Стрелец

Лучшая стратегия на сегодняшний день – быть собранными и ответственными, все успевать и много работать. Тихо в углу отсидеться не удастся, ведь именно на вас будут возлагать надежды и ваши коллеги, и руководство, и ваша семья.

Козерог

Встречи сегодня будут приятными и душевными, особенно с теми близкими вам людьми, с которыми вы давно не виделись. К счастью, у вас будет возможность сейчас провести с ними много времени.

Водолей

День будет спокойным, а иногда даже сонным, вы все еще отходите от праздников и это вам плохо удается, особенно, если вы много отдыхали. Но уже приходится трудиться, так что постепенно входите в рабочий ритм.

Рыбы

Иногда логика и рационализм не способны объяснить какие-то странные явления, ваша голова не может проанализировать все происходящее вокруг вас. И сегодня вы будете очень удивлены и можете даже поверить в сказку.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.