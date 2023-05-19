Новые перспективы или финансовые проблемы: гороскоп на 19 мая для всех знаков зодиака 

Перед Овнами откроются новые перспективы, им важно не упустить этот шанс. Весы столкнутся с финансовыми проблемами.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 19 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

На горизонте видны новые перспективы, как будто вы вышли на открытое пространство и уже понимаете, что вокруг происходит и к чему вы стремитесь. И захочется проверить себя на слабо и отправиться навстречу приключениям.

Телец

Будет немало сомнений в том, стоит ли и дальше заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь. Ведь вы все время сталкиваетесь с разными преградами и никак не можете добиться определенных успехов. Может, вы не в ту сторону двигаетесь?

Близнецы

Сегодня можете получить очень яркие впечатления, когда окажетесь в очень интересном месте и пообщаетесь с неординарными людьми, которые могут подсказать одно перспективное направление дальнейшего сотрудничества или просто вдохновят на какие-то идеи.

Рак

Предстоит встретиться с очень важными людьми для того, чтобы провести переговоры. И весь день будет посвящен этой встрече, к которой вы будете тщательно готовиться, планировать выступление, подбирать аргументы.

Лев

Определенное напряжение к концу недели спадает, вы уже начинаете выдыхать, позволяете себе больше отдыхать и готовиться к выходным, что-то планировать, собирать родственников, составлять меню, договариваться о разделе обязанностей.

Дева

Семейные вопросы сегодня выступают на первый план. То ли дети будут нуждаться в вашем удвоенном внимании, то ли родителям нужна будет ваша помощь, то ли решение домашних проблем занимает весь ваш день.

Весы

Средств может оказаться недостаточно для ваших нужд. И не обязательно потому, что денег маловато. Может случиться так, что ваши потребности или ваших близких внезапно вырастают и вы делаете все для того, чтобы найти нужную сумму.

Скорпион

Хорошее время для начала отдыха. Возможно, вы решите уйти в отпуск или сделать длинные выходные. И это совсем не для того, чтобы заняться какими-то делами, а именно для того, чтобы посвятить время себе и родным.

Стрелец

Сегодня можете быть смелыми вплоть до безрассудства, ведь от этого зависит ваше дальнейшее продвижение. Нужно, чтобы вас заметили и отметили.

Козерог

Можно уже забыть о различных производственных делах, ведь вы выполнили и перевыполнили свою привычную недельную норму, и уделить немного времени для развития собственного проекта, бизнеса или каких-либо творческих начинаний.

Водолей

Несмотря на пятницу, это будет очень активный день, потому что вам нужно очень многое успеть: и основную работу сделать, и дополнительную, и с домашними делами справиться, еще и убрать все за собой, все инстанции обегать и добиться своего.

Рыбы

Не избежать сейчас семейных споров, когда каждый имеет свое мнение и не хочет прислушиваться к другому, а тем более уступать. И именно потому, что каждый будет считать себя единственно правым, так и не удастся достичь консенсуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.