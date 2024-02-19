Новые идеи или романтика: гороскоп на неделю до 25 февраля для всех знаков зодиака

У Близнецов появятся новые идеи, которые могут преобразить их жизнь. Водолеи будут наслаждаться романтикой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 25 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вам остается сделать только один шаг, чтобы ваша давняя мечта стала реальностью. И, судя по всему, вы на этой неделе его сделаете. И уже будете радоваться своему успеху, еще и потому, что вы оказываетесь настолько настойчивыми и целеустремленными.

Телец

Вы долгое время живете в одних и тех же обстоятельствах, общаетесь с теми же людьми, делаете те же вещи, и это уже надоедает. Поэтому сейчас можете приложить немалые усилия, чтобы все это изменить.

Близнецы

Неделя будет полна новых идей, когда вы начинаете что-то новое, получите какие-то впечатления, а затем просто создаете новые смыслы и взрываетесь новыми идеями, а некоторые из них сможете претворить в жизнь уже сейчас.

Рак

Это будет неделя концентрации и философских соображений, вам нужно сейчас провести некоторое время наедине с собой, чтобы разобраться в том, кто вы и куда идете. По крайней мере, не будет лишним составить план на ближайшие полгода.

Лев

Семейные проблемы нужно будет решить в неотложном порядке, забыв о работе, и задействовав все доступные ресурсы как материальные, так и коммуникационные. Может потребоваться помощь влиятельных друзей.

Дева

Работа на этой неделе будет занимать все ваше время и все внимание, вы работаете с утра до ночи, а если и спите урывками, то сны все равно будут только о рабочих вопросах – вы и ночью продолжаете что-то решать.

Весы

Кажется, пора учить других тем мудростям, которыми вы уже овладели. И это очень хорошо, что вы наконец-то отважились и начали целый образовательный долгосрочный проект. Но это не значит, что вы перестаете учиться сами.

Скорпион

Создание финансовой стабильности и пассивного дохода станет на этой неделе именно той главной темой, которая полностью занимает все ваше внимание. Вы будете искать те методы, которые позволят вам чувствовать себя уверенно в будущем и не беспокоиться о своей жизни.

Стрелец

Вас ждет неделя, полная счастливых случаев, которые изменят все вокруг. Следует воспользоваться этими шансами и превратить неожиданный успех в стабильное благополучие во всех областях жизни.

Козерог

Если работа застряла на месте, то стоит подумать – может, вы выбрали не ту дорогу? Не тратьте время, пытаясь навалить на себя больше задач, и попробуйте другие варианты, посмотрите в несколько ином направлении.

Водолей

Может внезапно случится романтическое приключение, достаточно одного взгляда – и запылает, и сердце стучит, и кровь кипит, и эмоции бушуют. Даже если это будет короткий бурный роман, он останется в памяти навсегда.

Рыбы

Придется искать новые источники дохода, поскольку старые уже не приносят достаточно денег на жизнь. И вы можете не только искать новую работу, но и решиться на создание своего бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.