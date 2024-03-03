Новое начало: гороскоп на март для всех знаков зодиака

Март – это месяц возрождения и восстановления, знаменующий ощутимые энергетические изменения. Хотя этот период может показаться обычным, вполне возможно, что вы выйдете из него другим человеком.

Март 2024 года обещает быть динамичным и насыщенным месяцем для всех знаков зодиака, поэтому астрологи подготовили гороскоп для каждого из них. Кроме того, они советуют быть внимательными к подсказкам, посылаемым Вселенной и не бояться рисковать.

Овен

В марте произойдет серьезное изменение, которое заставит вас пересмотреть свои отношения. Вещи, которые были скрыты глубоко внутри, выплывут на поверхность – будь то ваше психическое здоровье, тайны, вредные привычки или воспоминания.

Ближе к концу марта вы почувствуете себя совершенно новым человеком, напористым, уверенным и люди это заметят.

Телец

Вероятно, вы интегрируетесь в новую социальную группу, которая принесет вам новые возможности и признание. Вы можете почувствовать себя сдержанными и застенчивыми, потому что вас интересуют глубокие темы, а не легкомысленные беседы.

В конце марта вы почувствуете прилив здоровья, сил и будете лучше понимать свое предназначение.

Близнецы

Вас ждут обновления, которые будут касаться вашей карьеры, цели и репутации. Близнецы захотят добиться чего-то великого и у них это получится благодаря острому разуму и интуиции.

К концу месяца вы найдете то, что мешает вашему творчеству, радости и самовыражению. От этого нужно избавиться.

Рак

Март станет месяцем планирования для Раков. Вы больше, чем обычно, думаете об отпуске, карьере или развитии отношений. Вам придется приложить усилия, чтобы найти баланс между работой и любовью.

Однако в конце концов ваша семья и дом станут приоритетом и будут оставаться главными в ближайшие месяцы.

Лев

Вы будете сосредоточены на таких вещах, как близость с партнером, бюджет и финансы и личностное развитие. Вероятно, вы почувствуете запутанность, размышляя о жизни, смерти, духовности и смысле бытия. Вам следует приложить усилия, чтобы разобраться в себе.

Конец месяца может поразить вас. Небольшой драмы избежать не удастся.

Дева

Вам хочется, чтобы кто-то был рядом с вами в течение этого месяца. Март – прекрасное время для Дев, чтобы начать новые отношения или сделать следующие шаги в рамках уже имеющихся.

Конец месяца вызовет потребность в глубоком очищении, как моральном, так и физическом. Пора пересмотреть и отбросить лишний груз: эмоции, привычки, суету и т.д.

Весы

Март будет способствовать весомым внутренним и внешним изменениям Весов. В первые несколько недель вам следует сосредоточиться на создании нового распорядка дня и своем физическом здоровье.

В конце месяца вы столкнетесь лицом к лицу с тем, кем вы были и тем, кем вы хотите стать. Это станет первым шагом для самопознания и развития.

Скорпион

Март – это долгожданное время для всех Скорпионов, когда они смогут позволить себе расслабиться и повеселиться. Вы будете полны энергии, которая поможет вам контролировать и организовывать повседневные дела и параллельно жить свою лучшую жизнь.

Конец месяца станет началом исцеления Скорпионов и концом глубокой эмоциональной борьбы.

Стрелец

Вы стремитесь к изменениям. Возможно , стоит сделать ремонт или переехать на новое место.

В конце марта вы, скорее всего, будете чувствовать себя более общительными и желать легкости и развлечений. Также Стрельцы ощутят серьезные изменения относительно того, как они представляют свое будущее.

Козорог

Вы узнаете что-нибудь важное. Ответ, который вы так долго искали, наконец-то придет к вам.

Возможно, вы до сих пор ведете внутреннюю борьбу с тем, к чему действительно чувствуете призвание. В конце марта вы предпочтете свою интуицию и сделаете правильный выбор. Вы знаете, чего хотите, поэтому ничего больше не помешает вам идти к цели.

Водолей

Обычно Водолеи не из тех, кто зацикливается на материальных вещах, но в этом месяце вы будете сконцентрированы на теме денег и удовольствий. Возможно, вы начнете инвестировать или найдете дополнительный источник заработка.

В конце месяца Водолеи вынуждены будут подвергнуть сомнению свои убеждения и начнут изучать мир заново.

Рыбы

В марте Рыбы начнут изменять способ самовыражения и взаимодействия с внешним миром. Вас ожидают глубокие, тяжелые размышления, ибо ваше восприятие жизни и смерти испытает кардинальную метаморфозу.

В конце марта вы наконец-то очистите и свою душу, и свой дом от хлама, который уже не несет никакой сентиментальной ценности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кто из знаков получит невиданную прибыль в 2024 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.