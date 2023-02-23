Ни линии Жизни, ни линии Сердца: хиромант проанализировал отпечаток руки Путина. Фото

Астролог и нумеролог Игорь Мехеда проанализировал фото ладони российского диктатора Владимира Путина, на котором отчетливо видны почти все линии. По словам специалиста, у президента РФ нет ни линии Сердца, ни линии Жизни, ни линии Разума.

Видео дня

Об этом Мехеда написал в блоге для OBOZREVATEL. Кроме того, линий Судьбы у диктатора, который начал против Украины войну, восемь. Однако даже они перепутаны и создают хаос.

"Что я могу сказать. Линии Жизни вообще нет, она стерта. Линия Сердца тоже отсутствует. Также отсутствует линия Разума. Линий Судьбы несколько (8) и они перепутаны между собой, образуют полный хаос", – написал он.

Также Мехеда отметил, что большинство средневековых хиромантов сказали бы, что это ладонь не человека, а человекоподобного существа, которое может руководствоваться отрицательными потусторонними силами.

"Или, учитывая отсутствие линии Жизни, вообще не существовать", – добавил астролог.

Эксперт также отметил, что маги, алхимики и астрологи Средневековья считали, что на линиях ладони отражается влияние небесных тел натальной звездной карты, поэтому ладонь можно прочитать так же, как звездную карту.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок отметила, что Путин скрывает свою настоящую дату и время рождения. Его натальная карта переписана, что и объясняет, почему офицеру госбезопасности удалось не только стать главой Кремля, но и удерживать власть, совершая жестокие преступления.

По ее словам, натальную карту Путина – своего рода диаграмму, составленную с учетом положения небесных тел в момент рождения, переписал "кремлевский" астролог Вадим Левин. Именно он знал тайну главы Кремля и умер при загадочных обстоятельствах в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети заметили нюансы во внешности Путина во время его выступления на стадионе "Лужники". Публика заявила, что это был не настоящий глава Кремля, а его двойник.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!