Несколько знаков ожидает безумное богатство и удача: китайский гороскоп до конца 2023 года

Год черного (водяного) Кролика по китайскому календарю, который должен наступить 22 января, должен быть благоприятным для всех знаков восточного зодиака. Но свою удачу можно и усилить. Каким знакам китайского гороскопа, что приготовил Год Кролика, и какими талисманами лучше укрепить положительное влияние, рассказали эксперты по фэн-шуй и астрологии.

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Прогноз опубликовало британское издание Express. Некоторым знакам посоветовали конкретные талисманы на 2023 год.

Крыса

Для Крысы грядущий год должен быть крайне удачным. Вы почувствуете себя победителями. Ожидайте успеха и процветания. Ваши усилия на будущее смогут принести плоды, вплоть до девяти раз более щедрые и богатые.

Бык

Быки могут рассчитывать на год, благоприятный для карьеры и финансового благополучия. В профессиональном плане вы докажете, что вы именно тот человек, на которого можно положиться. Но остерегайтесь ограблений, ущерба и травм. И старайтесь поменьше проявлять упрямство и темперамент, а также не позволяйте себе обижаться – эти чувства и эмоции будут для вас разрушительными.

Тигр

Если вы заработали себе хорошую карму добрыми поступками в прошлом, Год Кролика принесет вам ощутимую выгоду и достижение. Но опасайтесь грабителей, например, берите с собой талисман от ограблений. В целом год для Тигров будет полон удачи.

Кролик

Для Кроликов наступает их год, но необходимо будет проявлять осторожность, чтобы не отогнать от себя удачу в виде роста прибыли или продвижения по службе. Главная проблема в этом году для представителей этого знака – это угроза здоровью. Вы будете легко уставать и иногда чувствовать себя угнетенными. Позаботьтесь о себе.

Дракон

В этом году вы будете чувствительны к враждебным энергиям, поэтому готовьтесь к душевной боли и недоразумениям. Вам понадобится терпение и сдержанность, чтобы не погрузиться в страдания с головой. Поэтому будьте сильными, избегайте конфликтов и всегда выбирайте мир, спокойствие и гармоничную обстановку вокруг себя.

Змея

В этом году вас ожидают многочисленные конфликты – ,возможны ссоры и даже судебные иски. Поэтому носите с собой элементы, связанные со стихией огня, например, амулеты красного, розового или фиолетового цвета. Также Змеям можно завести себе амулет дружбы, мира и гармонии, чтобы уберечь себя в этом году.

Лошадь

Лошадей ожидают богатство и удача, но расслабиться не получится – все это дастся вам ценой большого труда. Даже на грани истощения. Но вознаграждение того стоит. Гороскоп советует вам инвестировать, но не продавать имущество, если у вас нет необходимости в деньгах. Если вам понадобится дополнительный доход, ищите подработку – вы получите удачные предложения.

Овца

Для вас наступает благословенный год. Новые начинания должны обернуться успехом, будь то работа, бизнес или обучение. Пробуйте что-то новое и неизведанное. Это также хороший год для того, чтобы покинуть свою зону комфорта в поисках личного роста.

Обезьяна

После сложного периода вас в этом году ждет облегчение. Но берегите свою жизнь и здоровье и опасайтесь людей, которые попытаются вас скомпрометировать. Не исключены также финансовые потери. Оберегом может стать шаль-мандала, созданная с особыми защитными символами.

Петух

Кролик – конфликтный для вас знак, и год будет неровным, со взлетами и падениями. Поэтому, если вы хотели залечь на дно и отдохнуть, самое время это сделать. Также неплохой идеей станет путешествие или переезд, так вы введете преследующую вас негативную энергию в заблуждение. Купите себе также монету тай-суй для защиты. Зато в финансовом отношении вас может ожидать неожиданная выгода.

Собака

Постарайтесь в этом году уделить себе как можно больше времени. Этот год может принести вам несчастье или болезнь, поэтому заботьтесь о своем здоровье – физическое и душевное. Всегда носите с собой пятиэлементный амулет пагоды или амулеты высшей мантры. Их силу неплохо будет сочетать.

Свинья

Год пройдет для вас не без препятствий, но энергия года будет благосклонна к вам и будет присылать помощь в нужный момент. Носите с собой изображения кролика, овцы или свиньи, чтобы светлые силы лучше защищали вас или разместите их в северо-западной части своего дома или офиса. Не забывайте следить за своим здоровьем – особенно уязвимы будут желудок и кожа, также вы будете открыты для различных инфекций. Носите одежду и аксессуары с металлическими элементами белого, серебристого и золотистого цвета, это вам будет на пользу.

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