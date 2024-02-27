Неприятности для Овна и новые перспективы для Водолея: гороскоп для всех знаков до конца февраля

Последние дни февраля – это всегда ожидание весны, пусть даже пока только календарной. Это волнующий момент, когда все мы надеемся на лучшее.

Но эти дни принесут некоторым знакам зодиака неприятности и волнения, говорят астрологи. Узнайте, что ждет в ближайшее время именно ваш знак.

Овен

На этой неделе вас ждут не очень приятные ситуации. Ваш вспыльчивый характер на работе может повредить сотрудничеству с остальной командой. Сдерживайте агрессию и измените свое поведение. В отношениях Овны могут быть конфликтными, но понимание партнера быстро их успокоит. Одиноким придется сражаться за чье-то сердце. В выходные сделайте перерыв и сосредоточьтесь только на себе.

Телец

В ближайшие дни будут полны для вас положительных вибраций. Вашу смелость и упорство оценят на работе. В конце недели вас ждут новые, полезные знакомства. Семейные Тельцы ощутят радость от пребывания в кругу самых родных. Возможно, даже испытают желание завести ребенка. Одинокие женщины, рожденные под этим знаком, могут ожидать сообщения с важной информацией для их эмоционального будущего.

Близнецы

Начало недели принесет ухудшение настроения. На работе сложится мрачная атмосфера, потому что кто-то из команды внезапно покинет ее, и некому будет передать обязанности. В отношениях вы будете прилагать немало усилий, чтобы удовлетворить потребности своего партнера, но он или она все равно не оценит этого. Одинокие не будут желать ходить на любовные свидания, но случайное происшествие с кем-то из соседей улучшит ваше настроение.

Рак

Вас будут беспокоить трудности на работе, но положитесь на поддержку окружающих и вы сможете все удачно преодолеть. Находящиеся в отношениях представители знака могут устать от домашних дел, но к концу недели они наладят общение с партнером. Одинокие женщины могут быть разочарованы потенциальными поклонниками. Отдохните в уюте своего дома в эти выходные, чтобы восстановить равновесие

Лев

Вас ждет спокойная неделя. На работе не будет препятствий для вашего профессионального развития, а если и появятся, то вы легко их преодолеете. Семейные Львы ощутят желание проводить свободное время с друзьями, а не с партнером, что может не понравиться их второй половинке. Одиноким представителям знака следует быть осторожными со свиданиями, ведь вместо получения любви они могут получить вред.

Дева

Вы сейчас полны сил и хотите преодолевать препятствия. Так что займитесь решением проблем. На работе сосредоточьтесь на своих текущих обязанностях, поскольку неорганизованность может доставить вам неприятности в ближайшем будущем. В отношениях ждите разговоров, которые будут определять ваше будущее. Одинокие Девы встретят кого-то, кто предложит им себя, но любовь окажется неустойчивой.

Весы

С самого начала недели вы попытаетесь исправить текущую ситуацию. На работе появятся новые перспективы, но у вас могут возникнуть проблемы с выбором возможностей. Находящиеся в отношениях представители знака будут стремиться к примирению и улучшению атмосферы. Одинокие могут ожидать появления новых поклонников, но они не всколыхнут ваше сердце. На выходных отдохните с книгой.

Скорпион

У вас впереди увлекательные дни. На работе будут сложные ситуации, но благодаря творческому подходу они не станут серьезной проблемой. Семейные Скорпионы попытаются внести в общение больше романтики. Недавние угрозы разрыва от партнера заставили вас задуматься о ценности этих отношений. А вот свободные представители знака многое сделают, чтобы вернуть былые чувства, но звезды советуют все же сосредоточиться на чем-то новом.

Стрелец

Вы столкнетесь с разными непонятными ситуациями, которые будет трудно понять логически. Делая выбор, полагайтесь на свою интуицию. На работе есть риск принять неправильные решения, поэтому проявляйте осторожность и советуйтесь с опытными коллегами. В отношениях большой шанс достичь согласия с партнером и мира. Свободные представители знака приложат усилия, чтобы завоевать чье-то сердце.

Козерог

Теперь от вас требуется больше осторожности. На работе придется отложить некоторые запланированные задачи. В отношениях Козерогам придется приспосабливаться к капризному поведению партнера и перестать реагировать на него нервно. Одинокие же покорят чье-то сердце, но кто-то из друзей не примет ваш выбор. Выходные проведите в хорошей компании.

Водолей

​Перед вами откроются новые перспективы и возможности неожиданного заработка. Соблюдайте распорядок на работе, ведь малейшие нарушения могут привести к убыткам и проблемам. Сейчас в отношениях возможны длительные разлуки из-за служебных поездок. У одиноких Водолеев есть шанс встретить человека, из-за которого ваше сердце забьется быстрее с первого момента. Отдых проводите активно, занимайтесь спортом.

Рыбы

На этой неделе вас ждут как положительные, так и отрицательные эмоции. Научитесь их отпускать. На работе будьте осторожны с тем, что говорите. Вокруг вас есть люди, которые не обязательно воспримут ваши намерения хорошо. В ваших отношениях позаботьтесь о том, что придет в них в ближайшие дни. Вы точно не пожалеете. Одиноким представителям знака следует обратить внимание на таинственную брюнетку или брюнета.

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