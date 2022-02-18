Неожиданная романтика или сложный выбор: гороскоп на 18 февраля

Встречи у Скорпионов сегодня неожиданно могут стать романтичными, а у Близнецов будет возможность устроить свою личную жизнь. Водолеи будут принимать непростые решения, а Рыбы встретят людей, которые вернут им веру в человечество.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 18 февраля. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Сегодня вы убедитесь в том, что ваша команда – это именно те люди, на которых можно полностью положиться, они за вами и в огонь, и в воду готовы прыгнуть. Именно сейчас вам следует приложить максимум усилий, чтобы на таком энтузиазме завершить совместный проект.

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Телец

Все ваши действия сегодня – четко выверенные и слаженные, вы рассчитываете каждый шаг и используете буквально каждую минуту, ведь время у вас очень ограничено, а сделать нужно немало, да и силы сохранить.

Близнецы

Есть возможность устроить свою личную жизнь, особенно, если это для вас актуально. Сегодня вы особенно привлекательны и игривы, поэтому находятся поклонники или поклонницы, которые вами очарованы.

Рак

Именно сегодня вы убедитесь в том, что старые методы заработков уже не работают, и самое время отказаться и от методов, и от направлений, которые не доставляют ни удовольствия, ни новизны, ни доходов. Поэтому будете менять свои подходы к деньгам и способам их получения.

Лев

Захочется немного славы, чтобы другие вами восхищались, ведь вы о себе знаете, насколько прекрасны и гениальны, а другие могут даже не догадываться. Ваша светлая голова будет искать способы заявить о себе и своей незаурядности.

Дева

Ваши вдохновенные слова сегодня способны поднимать людей на подвиги. И вы будете настолько мудры и убедительны, что ваши близкие поверят в себя и готовы будут превратить свою жизнь в настоящее чудо.

Весы

Поиск денег будет занимать все ваше время и все мысли. Может внезапно оказаться, что вы нуждаетесь сейчас гораздо больше, чем ранее рассчитывали. Так что нужно будет задуматься над тем, где брать средства и как потом отдавать.

Скорпион

Встречи сегодня могут быть довольно романтичными, хотя это станет для вас неожиданностью. Новые или давние знакомые внезапно могут пригласить вместе провести время, и деловое или нейтральное знакомство перерастает во флирт.

Стрелец

Открывается новое дыхание, и вы уже чувствуете, как легко достичь результатов, даже в сложных вопросах, если вы полны сил и энтузиазма. Словом, энергия прибывает и возникает желание изменить этот мир к лучшему.

Козерог

Если вы заметили, что вас сегодня что-то придерживает, тормозит, не стоит переламывать эти обстоятельства, поскольку вас могут таким образом предостерегать от поспешных решений, которые затем обернутся неприятностями.

Водолей

Выбирать дальнейший путь всегда непросто. Вот и сегодня вы будете в сомнениях и муках выбора, ведь вам предстоит принять чрезвычайно непростые решения. Впрочем, убедиться в правильности или неправильности можно будет только отправившись навстречу страхам.

Рыбы

Люди, которые вам сегодня встретятся, вернут вам веру в человечество. Ведь окажется, что рядом с вами есть мудрые и щедрые, искренние и творческие личности, которые могут даже своим присутствием украсить этот мир.

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