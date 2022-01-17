Нехватка денег у общества и в бюджете страны: гороскоп для Украины на 17-23 января

Люди будут беспокоиться из-за нехватки денег и поиска работы, а политики могут принять непродуманные решения. Бюджет страны, в свою очередь, не будет наполняться.

Таролог и прогнозист Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для Украины по картам таро на 17-23 января. Детальнее читайте дальше.

Общество. Самый главный вопрос, о котором будут заботиться люди - это нехватка средств и другие вопросы наполнения собственного бюджета, например, сложности с работой, ее получением или получением денег за ее выполнение.

Политика. Решения, которые будут приниматься властью, будут чрезвычайно непродуманными и импульсивными, а еще - безответственными, будто принятыми под влиянием эмоций, а не логики и рационализма. Поэтому можно ожидать всего, что угодно.

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Экономика. Погуляли – веселились, посчитали – прослезились. Так коротко можно охарактеризовать экономическое положение страны после праздников. Бюджет не наполняется должным образом, расходы огромны и эти проблемы встают во весь рост

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