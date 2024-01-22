Неделя будет тяжелой: кому светят проблемы. Гороскоп Таро

Во времена неуверенности мы часто ищем неочевидные подсказки, которые помогут нам лучше понять свой путь. Дать совет в такой ситуации могут карты Таро.

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Профессиональные тарологи уже назвали карту недели для всех знаков зодиака. Узнайте, ждут вас приключения, проблемы или перемены.

Овен: Повешенный

Ваша карта указывает на серьезный сдвиг, открывающий новые перспективы. Это также может означать, что необходима какая-то жертва. Процесс, который Повешенный хочет, чтобы вы прошли в ближайшие дни, может показаться неудобным, но он может привести вас к столь необходимому освобождению от негативных моделей прошлого, которые больше не служат вам. За что вы держались и какие убеждения вас сдерживали? На этой неделе вы сможете отпустить их раз и навсегда.

Телец: Шестерка Пентаклей

Ваша карта недели – это карта щедрости, благотворительности, дарения и получения. Это может буквально означать, что вы дадите кому-то в долг или обеспечите другую финансовую поддержку. Однако это может указывать и на другую помощь – совет или наставление, физическую помощь, например, с переездом, даже психологическую поддержку, которая сейчас так нужна вашему близкому человеку. Некоторые из самых ценных подарков, которые мы дарим другим, бесплатны. Не забывайте об этом и будьте щедры.

Близнецы: Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков – это карта видения и продвижения. На этой неделе есть вероятность, что вы получите какое-то приглашение или предложение, которого вы, возможно, не ожидали. Вы должны открыться этой возможности и воспользоваться ею. Но не забывайте и о предосторожности во время продвижения вперед. Ваша карта предостерегает от чрезмерного увлечения фантазиями. Оцените ситуацию прежде, чем продолжить, убедитесь, что все идет по вашему плану, и тогда вы получите желаемую пользу.

Рак: Семерка Кубков

Чувствовали ли вы в последнее время, что выполняете слишком много дел одновременно? На этой неделе Семерка Кубков указывает на то, что у вас собралось много конкурирующих приоритетов. И хотя это очень благородно – направлять свою энергию на такое количество разных дел, вы все же не можете уделить должное внимание ни одному из них. В результате страдают если не все, то несколько дел точно. Выбор может быть нашим другом, но может быть нашим врагом. Сейчас самое время выяснить, на что лучше потратить время и энергию.

Лев: Паж Мечей

Если вы ждали знака, чтобы начать реализацию зародившейся идеи, то вот он! Паж Мечей указывает на то, что вы полны энергии и энтузиазма относительно нового проекта или предприятия. Вопрос, сможете ли вы сохранить этот безграничный энтузиазм, когда начнете действовать? Независимо от того, какое направление вы выберете в жизни, всегда будут препятствия, которые вам придется преодолеть. Не позволяйте этому сдерживать вас. Обратите внимание на свои увлечения и начните двигаться по их направлению. Это поможет вам сохранить импульс.

Дева: Тройка Кубков

Тройка Кубков – карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в режиме постоянной вечеринки с самыми близкими вам людьми. Выберитесь в город с друзьями или устройте званый ужин для всей семьи. Соберите ближайших коллег на совместный обед в офисе. Речь идет не столько о том, что именно вы организуете, сколько о духе товарищества между вами и другими людьми. Жизнь состоит не только из обязанностей и обязательств, так что расслабьтесь и наслаждайтесь прямо сейчас!

Весы: Семерка Пентаклей

Если вы думали опустить руки и сдаться, подумайте еще раз. Ваша карта недели, Семерка Пентаклей, напоминает вам, что ничего стоящего невозможно добиться сразу. Возможно, вы работали над каким-нибудь проектом или сферой своей жизни, но никак не могли добиться плодов от своих усилий. Понятно, что это стало для вас источником разочарования. Напомните себе, что это была непростая задача, и гордитесь усилиями, которые вы уже приложили. Ваша тяжелая работа и терпение, возможно, еще не окупились, но скоро они принесут вам успех.

Скорпион: Паж Кубков

Сохраняйте открытое сердце и беспристрастность на этой неделе. Паж Кубков призывает вас вернуться в то время вашей жизни, когда вы были более заботливой, бесстрашной, идеалистической личностью. Вероятно, недавние обстоятельства заставили вас принять более циничное видение, замкнуться в себе, чтобы защитить себя от травм. Хотя этот подход, безусловно, может помочь вам избежать еще большей боли, он также может помешать вам испытать радость жизни. Не позволяйте своему прошлому диктовать ваше будущее таким образом. Научитесь снова доверять

Стрелец: Пятерка Кубков

Ваша карта указывает, что вы позволили себе погрузиться в море сожалений и разочарований. Хотя боль, которую вы чувствуете, очень реальна и вы не должны ее игнорировать, оставаться в этом режиме навсегда – это не выход. Решив сосредоточиться на своих предполагаемых неудачах или ошибках, вы не сможете увидеть положительные вещи прямо перед собой и не сможете двигаться дальше к настоящим успехам. Надежда есть и на этой неделе важно найти, где находится эта надежда, и переключить на нее свое внимание.

Козерог: Король Мечей

Ваш разум – ваш самый большой актив на этой неделе. Возможно, вам следует принять важное решение или исследовать неизведанную территорию в определенной области вашей жизни. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в сложившейся ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Вы определите правильный путь только тогда, когда действительно доберетесь до сути дела, а это может произойти только при проявлении беспристрастности. Дайте себе возможность посмотреть на ход событий через более четкую призму и вы увидите, как перед вами появляется ваш путь.

Водолей: Двойка Кубков

Двойка Кубков означает, что партнерство будет для вас в центре внимания на этой неделе. Это партнерство может носить романтический характер или может быть чем-то, что вы построили с другом или профессиональным союзником. Несмотря на то, что ваши отношения с этим человеком все еще находятся на ранней стадии, у них есть потенциал перерасти во что-то, что принесет пользу вам обоим в долгосрочной перспективе. Потратьте время на развитие этой связи сейчас, а также радуйтесь тому факту, что ваши объединенные силы и взаимное увлечение могут завести вас далеко от начальной точки.

Рыбы: Король Жезлов

На этой неделе вам может выпасть большая возможность, и Король Жезлов указывает, что у вас достаточно сил и духа, чтобы принять ее. Избегали ли вы в прошлом руководящих должностей? Чувствовали ли себя перегруженными, взяв на себя больше обязанностей? Сейчас пора твердо стоять на своем и реализовать свое видение. Ключом к успеху является ясное представление о том, куда вы хотите двигаться, и постановка реалистичных целей, которые помогут вам на этом пути.

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