Не 1 января: когда наступает астрологический Новый год

Наступление нового года – дата непостоянная и в истории человечества менялась неоднократно. Даже сейчас в разных точках планеты отмечается несколько вариантов этого праздника. Так 1 января наступает общий календарный Новый год и начинается новый оборот Земли вокруг Солнца. Тем временем в Китае праздник до сих пор отмечают по лунному календарю. И год Зеленого Дракона на этот раз наступит 10 февраля. А вот согласно иудейскому солнечно-лунному календарю праздник Рош а-Шана приходится на сентябрь или начало октября. В 2024 году он состоится 2-4 октября.

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Свой новый год имеет астрологический календарь. И он тоже не совпадает с официальным. OBOZ.UA рассказывает, когда именно происходит начало нового года по звездному календарю и в чем особенность этой даты.

Одна из самых распространенных дат праздника во все времена приходилась на день весеннего равноденствия. После этой даты свет окончательно побеждает тьму и природа начинает просыпаться после зимы.

С астрологической точки зрения в этот момент Солнце входит в созвездие Овна. В зодиакальном круге этот знак идет первым. Он связан с действием, направлением, утверждением и мотивацией. Вы наверняка замечали за собой, что после данного транзита ощущаете всплеск энергии, максимальную открытость к новому и готовность начать все сначала.

Именно в этот момент и наступает новый астрологический год. По звездному календарю в этот раз он начнется 20 марта в 05:06 по киевскому времени.

С момента равноденствия астрологи советуют начинать новую жизнь. На него следует планировать отказ от вредных привычек и введение новых – полезных. Процесс самосовершенствования, запущенный в этот день, принесет максимальные результаты, а поставленных целей будет проще добиться.

Эзотерики сравнивают это с прорастанием цветка. Если вы посадите его в какой-нибудь другой период времени, он либо зацветет значительно позже, либо вообще погибнет. Если вы дадите прорасти ему весной, он очень быстро наберется сил и порадует цветением точно в свой сезон. Так же и с нашим жизненным циклом – начинайте его вовремя и результаты не заставят себя ждать. А прежде дайте себе отдохнуть перед рывком в лучшую жизнь.

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