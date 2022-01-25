Названы три самых ревнивых знака зодиака: они не знают, что такое доверие

Некоторые люди очень ревнивы и стараются контролировать своего партнера практически во всем. Но это может сыграть с ними плохую шутку и привести к разрыву отношений.

Астрологи издания Supereva назвали три самых ревнивых знака зодиака, которые не знают, что такое доверие. Узнайте, кто есть в списке.

Лев

Рожденные под этим знаком очень ревнивые – они настоящие собственники в любви. Их недоверие к партнеру связано со страхом – Львы боятся оказаться в тени, когда их достижения не будут замечены. От своей второй половинки они ждут постоянного одобрения и похвалы. Если этого не будет – они потеряют доверие и покажут, что такое ревность.

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Телец

Уроженцы этого знака привязаны к семье, но не умеют по-настоящему доверять. Они могут даже следить за своим любимым человеком просто потому, что боятся быть обманутыми. Тельцам трудно отпустить эмоции, особенно если ранее у них был плохой опыт.

Скорпион

Страстные и романтичные Скорпионы могут очень ревновать, что порождает в них глубокую злость. Они способны на импульсивные решения и безрассудные поступки, о которых потом будут очень жалеть. Именно ревность к партнеру чаще всего разрушает отношения Скорпионов – им нужно научиться думать прежде, чем говорить.

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