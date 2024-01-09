Названы самые счастливые дни января: больше всего повлияют на один знак зодиака

Начало года – период новых планов, проектов и начинаний. Впереди – двенадцать месяцев, чтобы воплотить мечты в жизнь и максимально реализовать свои цели.

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Нумерологи и астрологи говорят, что энергии определенного года, месяца или даже дня не случайны. Благодаря знаниям о расположении планет в определенный день и сочетанию астрологических аспектов с вибрациями чисел можно определить дни, которые будут особенно благоприятными.

Счастливые дни в январе

По словам астрологов, определение благоприятных и неблагоприятных периодов – это не просто предрассудки, а определенный объем знаний, который может помочь в принятии важных решений.

В нумерологии январь 2024 год имеет универсальную вибрацию числа 9, символизируя духовность, саморазвитие, важные осознания. Это своеобразное подведение итогов и возможность закрыть старые вопросы.

В январе будет еще три благоприятные даты. Однако в эти дни энергетика Вселенной будет работать исключительно в нашу пользу:

17 января

23 января

30 января.

Девятка также означает духовное развитие и творчество. В течение месяца вы сможете реализовать свои мечты.

Счастливый знак января

В эти дни согласно нумерологии все знаки ощутят на себе благотворное влияние небесных транзитов, но астрологи, в свою очередь, указывают на один знак зодиака, который должен использовать эту энергию особенно тщательно.

Счастливчиками января будут люди, рожденные под знаком Рыб. Они смогут существенно улучшить финансовое состояние, добиться важных целей, продвинуться в сфере карьеры и получить существенный доход. Пользу также принесут новые знакомства, так что важно не игнорировать приглашения на вечеринки или светские мероприятия. Январь – период исключительного развития и закладки основы для будущих побед.

Повезет и Козерогам – в начале года они смогут реализовать все задуманное. А Скорпионов ждет очень насыщенный месяц на работе. Они добьются невероятного успеха, о котором даже не мечтали.

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