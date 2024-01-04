Названы самые плохие знаки зодиака для брака

Брак – важное жизненное решение. Сначала отношения могут казаться идеальными, но бытовые проблемы, разные взгляды на воспитание детей и разные ценности могут вызвать ссоры и недоразумения.

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Астрологи говорят, что следует обращать внимание и на зодиакальную совместимость. Некоторые знаки просто не настроены на длительные отношения и стремятся постоянно искать приключения.

6. Стрелец

На шестом месте в рейтинге худших партнеров для брака – Стрельцы. Они ненавидят обязанности. Они мечтают о независимой "кочевой" жизни и часто считают, что брачные обязательства ограничивают их свободу.

"Стрельцы известны своей любовью к приключениям, и обычный брак может не соответствовать их потребностям", – отметила астрологиня Ракель Родригес. Однако с партнером, разделяющим их жизненные ценности, они имеют потенциал для создания динамических и полноценных отношений.

5. Дева

Девы очень критичны как к себе, так и к другим, что может стать препятствием в браке. "Девы склонны анализировать абсолютно все и всех, и часто сосредотачивают внимание на недостатках", – подчеркнула Родригес.

Девы стремятся найти партнера, отвечающего их высоким стандартам. Может показаться, что в браке им постоянно чего-то не хватает. Погоня за идеалами создает напряженность в партнерстве.

4. Скорпион

Скорпионы могут быть верными и преданными партнерами, но их интенсивные эмоции часто пугают более спокойных знаков зодиака. Астрологиня Тара Беннет обратила внимание на то, что Скорпионы просто хотят контролировать каждый аспект брака.

Партнерам не всегда нравится такой контроль. Жить в постоянных ограничениях очень тяжело. Скорпионы очень ревнивы и часто провоцируют конфликты на пустом месте.

3. Овен

Брак с Овном может быть очень изнурительным. Хотя вначале отношения кажутся настоящей сказкой, скоро на поверхность возникают все неприятные аспекты характера. Овны упрямы, вспыльчивы, иногда даже агрессивны.

Ссоры с Овнами – настоящее испытание. Они легко вспыхивают, сильно злятся и очень неохотно идут на примирение. Супруги могут не разговаривать неделями, ведь Овны редко соглашаются на искренние разговоры.

2. Близнецы

Близнецам иногда сложно сосредоточиться на преданных отношениях. "Дело в том, что они жаждут разнообразия и могут бороться с монотонными аспектами брака", – объяснила Родригес.

"Близнецы – социальные бабочки, и брак редко подрезает им крылья", – добавила Беннет. Близнецы высоко ценят дружбу и стремятся всегда быть в центре внимания. А вот потребности партнера могут иногда игнорировать.

1. Водолей

Водолеи – настоящие мятежники. Более всего они ценят свою свободу и индивидуальность, поэтому часто сопротивляются традиционным супружеским обязанностям.

Водолеи всегда ставят свои идеалы и ценности превыше всего, и когда дело доходит до компромисса, они вряд ли сдвинутся с места. "Их идеальные отношения – это когда оба партнера имеют достаточно пространства для личностного роста, а эмоциональные проявления не являются единственной основой", – отметила Родригес.

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