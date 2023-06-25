Названы наиболее стрессоустойчивые знаки зодиака

Есть люди, которые не боятся стрессовых ситуаций, а когда попадут в них, то не паникуют, а ведут себя спокойно и сдержанно. Это зависит от характера и знака зодиака, под которым родился человек.

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Такие люди излучают покой и не подвергаются давлению других. Астрологи составили рейтинг самых стрессоустойчивых знаков зодиака.

6 место – Дева

В кризисных ситуациях Девы обязательно возьмут на себя ответственность и легко разрешат проблему. Хотя они тоже волнуются, но не показывают это другим, чтобы создавать панику.

Они организованы и хотят бить нужными.

5 место – Козерог

Этим знаком управляет Сатурн, а это планета дисциплины и ответственности. Поэтому Козероги принимают быстрые и практические решения. Они не боятся хаоса и серьезно относятся к проблеме, а их мудрые стратегии быстро успокаивают других.

4 место – Овен

Люди, родившиеся под этим знаком, по своей природе лидеры и готовы сразу прийти на помощь. Они активны и решительны, хотя и имеют непростой характер. Кризисные ситуации – это лишь препятствие, которое делает их сильнее.

3 место – Скорпион

Покровителем Скорпионов Марс – это планета войны, поэтому они чувствуют себя вооруженными и готовы к любым неожиданным ситуациям. Такой знак изобретателен, ему легко удается найти доказательства и разрешать неприятные ситуации.

2 место – Близнецы

Хотя Близнецы изменчивы, но они ловки, и это позволяет им сразу оценить ситуацию и найти для нее быстрое решение. Их энергия наполнит других людей и успокоит. Они обладают частицей легкомыслия, и это помогает развеять тяжелую атмосферу в компании.

1 место – Весы

Весы обладают лидерскими качествами и даже в тяжелых ситуациях сохраняют позитивный настрой. Их чувство справедливости и честности поможет найти правильное решение проблемы. Они прирожденные дипломаты, поэтому найдут общий язык с кем-либо. Также всегда борются за честное урегулирование конфликта.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп для всех знаков зодиака до конца лета.



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