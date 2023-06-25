Названы наиболее стрессоустойчивые знаки зодиака
Есть люди, которые не боятся стрессовых ситуаций, а когда попадут в них, то не паникуют, а ведут себя спокойно и сдержанно. Это зависит от характера и знака зодиака, под которым родился человек.
Такие люди излучают покой и не подвергаются давлению других. Астрологи составили рейтинг самых стрессоустойчивых знаков зодиака.
6 место – Дева
В кризисных ситуациях Девы обязательно возьмут на себя ответственность и легко разрешат проблему. Хотя они тоже волнуются, но не показывают это другим, чтобы создавать панику.
Они организованы и хотят бить нужными.
5 место – Козерог
Этим знаком управляет Сатурн, а это планета дисциплины и ответственности. Поэтому Козероги принимают быстрые и практические решения. Они не боятся хаоса и серьезно относятся к проблеме, а их мудрые стратегии быстро успокаивают других.
4 место – Овен
Люди, родившиеся под этим знаком, по своей природе лидеры и готовы сразу прийти на помощь. Они активны и решительны, хотя и имеют непростой характер. Кризисные ситуации – это лишь препятствие, которое делает их сильнее.
3 место – Скорпион
Покровителем Скорпионов Марс – это планета войны, поэтому они чувствуют себя вооруженными и готовы к любым неожиданным ситуациям. Такой знак изобретателен, ему легко удается найти доказательства и разрешать неприятные ситуации.
2 место – Близнецы
Хотя Близнецы изменчивы, но они ловки, и это позволяет им сразу оценить ситуацию и найти для нее быстрое решение. Их энергия наполнит других людей и успокоит. Они обладают частицей легкомыслия, и это помогает развеять тяжелую атмосферу в компании.
1 место – Весы
Весы обладают лидерскими качествами и даже в тяжелых ситуациях сохраняют позитивный настрой. Их чувство справедливости и честности поможет найти правильное решение проблемы. Они прирожденные дипломаты, поэтому найдут общий язык с кем-либо. Также всегда борются за честное урегулирование конфликта.
Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп для всех знаков зодиака до конца лета.
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