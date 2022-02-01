Названы четыре знака зодиака с "каменным" сердцем: они не умеют по-настоящему любить
Некоторым людям очень тяжело открыто говорить о своих чувствах – они не умеют доверять. Это часто становится препятствием в построении отношений.
Астрологи издания Bigodino назвали четыре знака зодиака с "каменным" сердцем. Узнайте, кто попал в список.
Водолей
Независимые Водолеи больше всего в своей жизни ценят свободу – они кажутся очень "холодными" и безэмоциональными. Достучаться до них – очень сложная задача, которая под силу не всем.
Дева
Девы достаточно скованны в своих чувствах, а если им уже разбили сердце, то сложно снова кому-либо доверять. Однако они надеются, что полюбят того, кто большим терпением и настойчивостью сможет заставить их снова поверить в любовь.
Козерог
Представители этого знака не верят в искреннею любовь – Козероги подозревают, что все вокруг настроены против них, и ищут обман там, где его нет. Покорить их – сложная задача.
Весы
Уроженцы этого знака достаточно замкнуты, а после разочарования в любви могут впасть в депрессию. Весы часто бывают эмоционально холодными, ведь считают, что проявление эмоций – это слабость.
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