Названы четыре знака зодиака с 'каменным' сердцем: они не умеют по-настоящему любить

Некоторым людям очень тяжело открыто говорить о своих чувствах – они не умеют доверять. Это часто становится препятствием в построении отношений.

Астрологи издания Bigodino назвали четыре знака зодиака с "каменным" сердцем. Узнайте, кто попал в список.

Водолей

Независимые Водолеи больше всего в своей жизни ценят свободу – они кажутся очень "холодными" и безэмоциональными. Достучаться до них – очень сложная задача, которая под силу не всем.

Дева

Девы достаточно скованны в своих чувствах, а если им уже разбили сердце, то сложно снова кому-либо доверять. Однако они надеются, что полюбят того, кто большим терпением и настойчивостью сможет заставить их снова поверить в любовь.

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Козерог

Представители этого знака не верят в искреннею любовь – Козероги подозревают, что все вокруг настроены против них, и ищут обман там, где его нет. Покорить их – сложная задача.

Весы

Уроженцы этого знака достаточно замкнуты, а после разочарования в любви могут впасть в депрессию. Весы часто бывают эмоционально холодными, ведь считают, что проявление эмоций – это слабость.

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